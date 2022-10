Barbara d’Urso e Massimo Boldi hanno un segreto: la verità a Pomeriggio 5

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 12, 2022 , in Barbara D'Urso

Pomeriggio Cinque, la conduttrice lo confessa oggi in diretta: “E’ una cosa che non ho mai raccontato”

Oggi Barbara d’Urso, nella seconda parte del suo programma pomeridiano, ha parlato con i suoi numerosi ospiti di avvistamenti di Ufo. Tanti gli ospiti invitati in studio, tra i quali Flavia Vento, che settimane fa ha annunciato su twitter di averne avvistato uno. Dopo che gli ospiti hanno dibattuto in lungo ed in largo di questo argomento, la conduttrice ha preso la parola, svelando un segreto che mai ha voluto dire fino a questo momento:

“Questa è una cosa che non racconto mai…L’abbiamo raccontata giusto ai nostri amici…Anche perchè si può immaginare che dopo scrivono che la d’Urso ha visto l’ufo…Sono fatti miei…”

Tuttavia oggi ha deciso di parlarne per la prima volta al suo numeroso pubblico a casa invitando in trasmissione l’altra persona che ha visto insieme a lei gli ufo: Massimo Boldi.

Massimo Boldi svela finalmente il segreto: “Abbiano visto gli ufo”

L’attore è quindi subito intervenuto a Pomeriggio Cinque asserendo che l’avvistamento è avvenuto in Liguria molti anni fa. Con lui oltre Barbara d’Urso c’era anche Memo Remigi impegnato a scrivere una nuova canzone: “Stavamo andando a Tele Radio City, che era una Tv nuova…” La d’Urso, che è stata pesantemente insultata da Pio e Amedeo a Le Iene, ha quindi preso la parola per fare un’importante precisazione:

“Era il 1977 ed era un giovedì…All’epoca conducevo un programma su quella emittente…”

L’attore ha poi confessato che in un certo momento il buio della sera è stato squarciato da una luce incredibile: “Era una luce intensa, che dopo poco è svanita in un secondo…Poi è tornata…” Tutti e tre erano in auto: “Ho iniziato a gridare gli ufo, gli ufo…”

Barbara d’Urso fa una precisazione dopo la rivelazione di Massimo Boldi: “Non avevamo bevuto”

La conduttrice di Pomeriggio 5, dopo aver riso di gusto, ha poi tenuto a precisare al pubblico a casa che nessuno dei tre aveva alzato il gomito in quella occasione:

“Eravamo sobri…Poi non si va in auto dopo aver bevuto vino né niente…Lo ricordo bene…Era una sorta di flipper…”

Successivamente la presentatrice ha anche fatto presente che altri hanno fatto lo stesso avvistamento, visto che la notizia è uscita il giorno dopo addirittura sui giornali: “Il giorno dopo tutti i giornali, le Tv e le radio hanno detto che proprio in quella zona ci sono stati molti avvistamenti…”