Beautiful, anticipazioni puntate americane: l’atroce vendetta di Thomas

Anticipazioni Beautiful, episodi stranieri: Ridge dichiara il suo amore a Taylor

I colpi di scena nella soap americana di Canale5 si susseguono. L’eterno triangolo formato da Taylor, Ridge e Brooke, sta facendo palpitare i telespettatori statunitensi nelle puntate straniere in onda in questi giorni sulla Cbs. Da quando Taylor è tornata a Los Angeles Thomas e Steffy hanno fatto di tutto per mettere fuori gioco Brooke e per far rimettere insieme i loro genitori. Lo stilista della famiglia Forrester è di nuovo in crisi con la moglie: è convinto che sia stata la Logan a chiamare i servizi sociali per impedire a Thomas di avere l’affidamento esclusivo del figlio Douglas. L’uomo ha ascoltato un messaggio telefonico in cui la voce di Brooke si distingue chiaramente. Ma la realtà è ben diversa! Profondamente deluso Ridge ha raggiunto Taylor e Steffy ad Aspen e ha dichiarato il suo amore alla bella psichiatra.

Thomas incastra Brooke: il diabolico piano del figlio di Ridge

Nelle puntate americane di Beautiful Taylor ha reagito con freddezza alla dichiarazione di Ridge certa che l’uomo sia corso da lei a causa dell’ennesimo litigio con Brooke. Ma poi lo stilista è riuscito a convincerla dandole un bacio appassionato. Le anticipazioni straniere rivelano che Brooke raggiungerà il marito ad Aspen e rimarrà sconvolta quando lui le dirà che vuole lasciarla per tornare con l’ex. Ma chi è stato a incastrare Brooke chiamando i servizi sociali? Il colpevole è Thomas! Il giovane ha usato un’app con cui il figlio gioca che è in grado di riprodurre le voci di altre persone.

Beautiful, trame americane: il piano di Thomas si ritorcerà contro di lui

Il piano di Thomas si ritorcerà contro di lui? Quando Ridge scoprirà che Brooke è innocente probabilmente tornerà da lei lasciando di nuovo Taylor. E il giudice difficilmente affiderà il bambino a Thomas dopo questa azione ignobile. Insomma non c’è pace per il figlio di Ridge e Taylor: la sua natura malvagia verrà di nuovo fuori. L’appuntamento con la storica soap opera americana di Canale5 è tutti i giorni dopo pranzo (QUI le clamorose anticipazioni dell’attrice di Sheila).