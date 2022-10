Belen chiarisce il destinatario di un insulto: si tratta di un famoso cantante

Il suo “vaffa*****” di qualche giorno fa non sarebbe rivolto ad Antonino Spinalbese

Ieri sera Belen Rodriguez ha ricevuto l’ennesimo tapiro della sua vita a Striscia la notizia, addirittura il trentunesimo dal 2008 ad oggi ed è al primo posto in questa speciale e curiosa classifica. Durante la breve intervista, il noto inviato Valeria Staffelli come al solito ha fatto domande provocatorie e scherzose, facendo chiaramente riferimento a una storia su Instagram della showgirl in cui la donna aveva scritto un “vaffa*****” in riferimento a una persona che l’aveva delusa. A quel punto i social sono esplosi e molti hanno pensato che fosse una frecciata al suo ex Antonino Spinalbese, dato che l’uomo fa qualche riferimento a lei nella casa del Grande Fratello Vip.

Belen chiarisce a chi è rivolto il suo insulto: non è per un suo ex compagno

A quel punto la nota showgirl argentina, incalzata dall’inviato del noto Tg satirico, ha voluto chiarire ciò che aveva pubblicato su Instagram qualche giorno fa, anche se non ha tolto tutti i dubbi non rivelando il nome a cui faceva riferimento: “Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi. Una persona che mi ha detto prendere lezioni di italiano e che io invito a prendere lezioni di canto”. Con questa frase ha voluto appunto “scagionare” il suo ex Antonino, con il quale ha avuto la loro figlia Luna Marì, con la maggior parte degli utenti che avevano pensato che la frase fosse riferita a lui. Invece, la frecciata come si nota dall’ultima frase è rivolta a un famoso cantante, anche se la modella non ha fatto per il momento un nome e cognome.

Belen Rodriguez e il riavvicinamento con Stefano De Martino: “Ora siamo felici insieme”

Nelle settimane scorse il mondo del web e tante testate giornalistiche sono impazziti alla notizia del possibile riavvicinamento tra i due giovani, poi confermato dai diretti interessati. A tal proposito Stefano, impegnato ora con il programma Stasera tutto è possibile, ha fatto belle dichiarazioni sulla conduttrice de Le Iene rivelando anche la sua più grande paura. Però ora l’uomo è felice sia dal punto di vista professionale e finalmente sia da quello sentimentale, così come Belen, e sono d’accordo ora di volersi concentrare maggiormente sulla loro carriera e sulle trasmissioni che conducono piuttosto che fare scatti amorosi e alimentare voci di gossip come fatto in passato.