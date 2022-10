Stefano De Martino fa una confessione: “Ho paura di invecchiare da solo”

Clamorose rivelazioni del marito di Belen Rodriguez: “La mia più grande paura è invecchiare da solo”

Stefano De Martino sta vivendo un periodo professionale e sentimentale molto importante, con l’uomo che sta conducendo nuovamente Stasera tutto è possibile su Rai 2 e inoltre da alcune settimane è ritornato tra le braccia di sua moglie Belen, dopo molti alti e bassi degli anni passati. Ora l’uomo sembra davvero felice con la conduttrice de Le Iene e, nonostante i loro gusti differenti, ha dichiarato a Vanity Fair che dopo le loro giornate lavorative i due passano le serate insieme con loro figlio Santiago e con Luna Marí, nata dalla relazione tra la donna e Antonino Spinalbese, ora nella casa del GF Vip. Inoltre l’uomo durante l’intervista ha rivelato la sua più grande paura, ovvero quella della solitudine: “Mi spaventa invecchiare da solo”.

Stefano De Martino parla della stabilità del loro rapporto: “Cerchiamo di non alimentare più il gossip”

L’ex ballerino di Amici pare aver finalmente trovato la felicità anche sul piano sentimentale, appagato dalla sua vita anche in questo ambito oltre a quello professionale che gli sta dando molte soddisfazioni. I due si sono ritrovati nel momento giusto, con il loro rapporto che ora è più stabile che mai, e ora si vogliono incentrare di più sui loro successi lavorativi rispetto al gossip, e quindi non come in passato: “Adesso che abbiamo sia io sia lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse sul gossip. Cerchiamo di non alimentarlo più dato che sia noi sia i lettori ne hanno avuto abbastanza”.

Le passioni in comune tra Stefano e suo figlio: “Questa cosa è divertente”

Stefano De Martino è attualmente impegnato alla conduzione di Stasera e tutto possibile, ma lo sarà anche in altri programmi nei prossimi mesi: come rivelato da Mauro Coruzzi, in arte Platinette, sarà presente nella seconda stagione di “Bar Stella”, ideato e condotto dallo stesso Stefano, che andrà in onda dal 22 novembre e, nonostante gli abbiano cancellato il programma musicale “Sing sing sing” perché ritenuto rischioso per la grande concorrenza, il conduttore, protagonista nelle ultime settimane anche di cronaca rosa per un presunto scoop, ha il suo gran bel da fare. Inoltre, il suo tempo libero lo passa con il figlio Santiago, con il quale condivide alcune passioni in comune: “È grande, i nostri interessi si stanno incontrando e questa cosa è divertente. Lo trovo a guardare piccoli documentari su personaggi della Disney”.