Belen Rodriguez emozionata per un incontro: “Sarà magico, porterà fortuna”

Conduttrice non teme gli haters: “Ci sarà uno scambio incredibile, vi aspetto”

Sta incontrando in queste ore i suoi detrattori Belen Rodriguez che la settimana scorsa ha dato appuntamento, per un confronto costruttivo, agli haters che da anni la bersagliano sui social, presso il Museo della Scienza di Milano. A sorpresa la showgirl non è apparsa affatto preoccupata per l’evento, ha invece ammesso di essere emozionata su Instagram e nelle sue storie ha sottolineato:

“Aspetto i vostri occhi per scambiare delle belle emozioni. Ci sarà uno scambio incredibile tra noi, fra chi vorrà farne parte”.

Ha poi proseguito il suo lungo commento sottolineando che l’evento sarà uno scambio sicuramente positivo:

“Sarà magico e porterà fortuna! Tanta fortuna, perchè Le Iene portano bene”.

L’evento, nato da un’iniziativa del programma di Italia1, verrà sicuramente ripreso dalle telecamere della trasmissione che porta la firma di Davide Parenti e lancerà un messaggio importante.



Belen Rodriguez anticipa sull’incontro con i detrattori: “Manifesteremo per chi non vuole capire la diversità”

Ci metterà la faccia la conduttrice de Le Iene, determinata a incontrare i suoi haters e capire cosa li spinge a bersagliarla continuamente sui social. Ma non è tutto, l’evento organizzato presso il museo di Milano avrà anche un altro scopo. La showgirl ha infatti svelato su Instagram Stories:

“Manifesteremo per chi non vuole capire la diversità, la differenza che determina degli esseri unici, differenti. Ognuno di noi ha qualcosa da aggiungere”.

Ha pubblicizzato in ogni modo e con ogni mezzo l’evento a Milano la conduttrice che ha deciso di combattere in prima persona contro la piaga dell’ignoranza e di recente ha sollevato il velo su una delusione del passato.

Belen Rodriguez, la fuga d’amore con il marito prima dell’incontro con gli haters

Intanto la bella argentina si è concessa una fuga d’amore con il marito prima si buttarsi di nuovo nel lavoro e affrontare a viso aperto i suoi detrattori. Nei giorni scorsi infatti è volata in Gran Bretagna con Stefano De Martino, lasciando i figli alle cure amorevoli di nonno Gustavo e nonna Veronica, e si è concessa anche qualche peccato di gola. Ha infatti immortalato il panino di un noto fast food, sottolineando che era il suo preferito in Argentina e che finalmente l’ ha ritrovato a Londra.