Belen Rodriguez non l’aveva mai detto: “C’è una cosa che non potrei mai fare”

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 7, 2022 , in Personaggi Tv

La conduttrice de Le Iene confessa: “Non potrei mai condurre un programma da sola”

La showgirl argentina da anni è un volto della televisione italiana attualmente alla guida di Tu si que vales e Le Iene. E in una lunga intervista concessa a Gente, la Rodriguez si è sbilanciata su sogni e aspirazioni professionali raccontandosi a cuore aperto e soprattutto ha svelato che cosa non potrebbe mai fare:

“Non potrei mai condurre un programma da sola. Non mi si addicono ruoli istituzionali, attenzione ai tempi, alla scaletta. Ma funziono in trasmissioni in cui si può portare un po’ di leggerezza ai telespettatori riesco a trasmettere positività.”

Insomma la Rodriguez ha le idee chiare sulle sue capacità e su ciò che le piace o meno.

Belen Rodriguez conferma il rumors di Oggi? “Programma con Michelle Hunziker funzionerebbe”

Ieri Alberto Dandolo su Oggi ha lanciato un interessante indiscrezione sulla showgirl argentina, pare infatti che presto potrebbe affiancare la conduttrice italo-svizzera alla guida di un programma. Sarà vero? Non lo sappiamo, ma durante l’intervista al magazine suddetto la Rodriguez sembra confermare tele rumors, infatti dichiara:

“Con chi mi piacerebbe lavorare? Con Michelle Hunziker. Siamo molto amiche ed affiatate, potremmo funzionare in tv.”

In attesa di sapere se questo programma con la Hunziker si concretizzerà o no, Belen ogni lunedì è al timone de Le Iene anticipando che tra gli argomenti ricorrenti di questa edizione ci saranno anche i problemi psicologi dovuti alla pandemia ma ovviamente non mancherà anche la politica e lo spettacolo.

La showgirl svela: “Sono felicissima mio marito Stefano De Martino”

Si è sbilanciata anche sulla sua vita privata Belen Rodriguez che è ritornata insieme a suo marito. I due fanno coppia fissa ormai da anni ed appaiono felici ed in sintonia insieme anche al figlio Santiago ed alla piccola Luna Marie, figlia nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. La showgirl sulla sua splendida famiglia e su questo periodo d’oro che sta vivendo anche dal punto di vista professionale ha ammesso: “Sono felicissima tutto sta girando bene. Vado a dormire soddisfatta e non vedo l’ora che arrivi il mattino per cominciare un’altra bellissima giornata.”