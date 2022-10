Bomba, Michelle Hunziker vuole Belen Rodriguez: progetto top secret insieme

Michelle Hunziker e la soubrette argentina presto insieme in Tv? La bomba di Dandolo

Il giornalista Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul settimanale Oggi in cui svela succosi retroscena sui personaggi Tv più amati dai lettori. E sull’ultimo numero del periodico il giornalista si è concentrato sulla popolare conduttrice svizzera, la quale pare abbia in mente un progetto top secret in cui vorrebbe tanto coinvolgere la popolare collega Belen Rodriguez:

“Avrebbe in mente di coinvolgerla in un nuovo progetto professionale…”

Per la soubrette argentina questo è un momento davvero d’oro, visto che è in Tv alla guida di ben due programmi di successo: Tu si que vales e Le Iene.

Belen Rodriguez e la collega in un progetto top secret? L’ultima indiscrezione

In tanti si staranno chiedendo in che tipo di progetto professionale Michelle Hunziker vorrebbe coinvolgere la sua collega argentina. Al momento non è dato saperlo, anche se il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato che sarebbero entrambe protagoniste indiscusse, qualora Belen Rodriguez dovesse accettare la proposta: “E’ un nuovo progetto professionale che le vedrebbe entrambe protagoniste…” Insomma pare che qualcosa bolla in pentola per le due conduttrici, anche se non è dato sapere se è un programma Tv insieme oppure qualcos’altro. Si ricorda inoltre che in Tv insieme ci sono già state. Difatti la Rodriguez, sulla quale è stato svelato un segreto sul suo passato, è stata ospite a Michelle Impossible, come sottolineato dal giornalista: “Ha invitato la showgirl argentina nel suo show Michelle Impossible…” Ci saranno presto altre indiscrezioni su questo progetto tenuto segreto? Chissà, intanto i rispettivi fan sperano davvero di vederle presto in Tv insieme.

Le due conduttrici inseparabili in questo periodo: la rivelazione del giornalista

Alberto Dandolo, sempre sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha poi fatto presente che Michelle Hunziker e Belen Rodriguez sono diventate davvero inseparabili in quest’ultimo periodo, visto che sono state sorprese insieme a diversi party mondani ed eventi:

“Nelle ultime settimane sono inseparabili: hanno presenziato insieme ad alcuni party mondani e ad eventi volti a promuovere la valorizzazione dell’identità femminile…”

Le due colleghe pare siano diventate ottime amiche.