Belen Rodriguez, passato segreto: cosa faceva prima di diventare famosa

Le Iene, la conduttrice ed il suo passato lontana dalla Tv: ecco cosa faceva

Belen Rodríguez è tornata in queste settimane ad essere une delle protagoniste indiscusse in Tv. Difatti conduce sia Tu si que vales che il programma ideato da Davide Parenti su Italia 1 al fianco di Teo Mammucari. Ma cosa faceva prima di diventare famosa? A rivelarlo in anteprima è stato oggi il settimanale Diva e Donna. Difatti in Argentina la popolare moglie di Stefano De Martino (i due non hanno mai divorziato ufficialmente) ha distribuito volantini in giro per sbarcare il lunario e per un certo periodo ha anche fatto la pizzaiola:

“Prima di diventare famosa, quando ancora era in Argentina, Belen Raodriguez ha lavorato distribuendo volantini e facendo la pizzaiola…”

E chi l’avrebbe mai detto.

Belen Rodriguez al settimo cielo al fianco del conduttore: l’ultima confessione

Oggi la popolare conduttrice de Le Iene ha anche rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Stampa. Ed in questa circostanza ha parlato della sua vita a 360 gradi, asserendo di aver avuto per un certo periodo il problema ad accettarsi così com’è (anche ieri sera l’ha confessato in Tv a Le Iene). Ad un certo punto la giornalista le ha anche fatto presente di essere tornata insieme con Stefano De Martino dopo tantissimi alti e bassi, cogliendo la palla al balzo per chiederle quanto segue: “Quale corda ha toccato suo marito per avere sempre un posto nel suo cuore?” La presentatrice di Tu si que vales, la quale continua ad essere al centro del gossip, ha subito risposto che con tutta probabilità il marito ha toccato tutte le corde, visto che sono davvero felici adesso:

“Stefano le ha toccate tutte: do, re, mi, fa, sol, la, si. E oggi siamo davvero molto felici…”

Ascolti Le Iene, ottimo ritorno su Italia 1 per Teo Mammucari e la showgirl: i dati

Sono da poco usciti gli ascolti della prima puntata della nuova edizione del programma ideato da Davide Parenti. Si segnala che Belen Rodriguez e Mammucari sono stati seguiti da 1 milione e 124 mila telespettatori con l’8.17% di share, nonostante ci fosse l’attesissima partita di calcio su Canale 5. Ennesimo successo per la showgirl di origini argentine, che già al sabato sera non conosce rivali con il suo talent show.