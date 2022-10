Belen Rodriguez trema a causa di Antonino Spinalbese? Emergono nuovi dettagli

Antonino Spinalbese fa tremare la sua ex? A Nuovo Tv una fonte svela che lei potrebbe infastidirsi

Da una settimana e più per quanto riguarda il Grande Fratello Vip non si parla d’altro che del caso Marco Bellavia dove i concorrenti si sono dimostrati per esseri privi di qualsiasi tipo di empatia. Ma ora, stando a una fonte del settimanale Nuovo Tv, ovvero una persona vicina ad Antonino Spinalbese, la famosa conduttrice e showgirl Belen Rodriguez potrebbe iniziare a tremare. “Se lui dovesse parlare e svelare certi particolari intimi allora lei potrebbe infastidirsi”: queste le parole di una persona vicina al suo ex e che attualmente sta nella casa più spiata d’Italia.

Belen Rodriguez teme una nuova crisi con Stefano De Martino? Esplode il gossip

Quel che la conduttrice di Tu sì que vales teme di più è che Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7 si lasci andare a confessioni intime che la mettano in cattiva luce. Per ora non è successo nulla di questo genere dato che ha solo parlato della figlia che condividono (Luna Marì) e ha accennato alla loro relazione. Comunque sia lei potrebbe temere ancora di più una nuova crisi con Stefano De Martino proprio ora che si sono ritrovati e pare abbiano ricucito tutti gli strappi avuti in passato.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese: “Io e Belen eravamo due cose troppo diverse”

Ma cos’ha detto l’ex di Belen sulla sua passata relazione? Ebbene ha ammesso al GF Vip 7 che erano “due cose troppo diverse” e che venivano da due mondi molto distanti. Ovviamente c’erano i fotografi, sempre, e poi ancora il mondo del gossip che fagocita tutti senza problemi, e tanto altro ancora. “Adesso penso che doveva andare così” ha aggiunto lui con candore, aggiungendo che era solito andarsene di casa, che litigavano, e che lui alla fine scappava. Ha anche aggiunto che se non fosse diventato padre forse sarebbe addirittura scappato all’estero. Se si lascerà andare ad altre confessioni non è dato sapere: solamente il tempo potrà dirlo con una certa sicurezza, ma intanto la conduttrice e showgirl argentina ha svelato una novità assoluta che il pubblico potrà vedere molto presto.