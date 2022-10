Bianca Guaccero stupisce: drastico cambio di look prima del ritorno in tv

La conduttrice diventa bionda: stupisce tutti con il nuovo cambio di look

L’ex conduttrice di Detto Fatto, attrice e cantante ha stupito tutti diventando bionda. Non è la prima volta che Bianca Guaccero stupisce tutti con un rivoluzionario cambio di look ed in vista dell’autunno ha detto addio alla sua chioma castano scuro per optare per un biondo scuro che a giudicare dalla foto visibili alla fine del secondo paragrafo le dona molto. Il novo look ha convinto non solo i suoi follower e tutti coloro che la seguono con affetto ma anche molti volti noti. La showgirl Matilde Brandi e la modella Elisa D’Ospina, solo per citarne alcune, si sono complimentate con lei.

Bianca Guaccero presto in onda con un nuovo programma? Ultime anticipazioni

Chiusa l’esperienza a Detto Fatto dopo quattro anni di conduzione, la talentuosa attrice e conduttrice pugliese per il momento non è in tv. Nei mesi scorsi si è vociferato che la fiction che l’ha vista tra i protagonisti nella passata stagione, dal titolo Fino all’ultimo battito, potesse essere confermata per una seconda serie ma invece le cose sono andate diversamente. A rompere il silenzio sui suoi prossimi progetti lavorativi, tuttavia, ci ha pensato la stessa Guaccero (di recente attaccata da Giovanni Ciacci) che nei mesi scorsi sui social ha annunciato il suo ritorno in onda. Non ha fornito, però, ulteriori dettagli né anticipazioni su dove la vedremo, se si tratta di un programma o di una fiction.



La conduttrice ospite a Stasera tutto è possibile: ritorno in onda dopo lo stop

I fan di Detto Fatto a gran voce invocano il ritorno del programma di tutorial e gossip di Rai2. I nuovi programma condotti da Pierluigi Diaco e Mia Ceran, Bella Ma’ e Nei tuoi panni, infatti, non raggiungono i risultati sperati vedendo degli ascolti deludenti. Bianca Guaccero per il momento non ha un programma televisivo e l’ipotesi di un ritorno di Detto Fatto è più che remota. Nel frattempo però lunedì scorso è stata tra gli ospiti di una delle poche trasmissioni di Rai2 di successo Stasera Tutto è possibile che vede al timone Stefano De Martino con una serie di ospiti pronti a sfidarsi con divertenti giochi.