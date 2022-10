Bianca Guaccero, bomba da ex di Detto Fatto: “Attaccata da Giovanni Ciacci”

Giovanni Ciacci attaccò la conduttrice di Detto Fatto: Elisa D’Ospina lancia la bomba

Dopo le dichiarazioni rese al Grande Fratello Vip, lo stilista è finito al centro di pesanti attacchi e critiche a stupire, però, sono state le molte critiche arrivate da personaggi noti e famosi. In particolare non è sfuggito un tweet molto critico da parte dell’ex tutor di Detto Fatto Elisa D’Ospina che recitava: “Le persone si rivelano, prima o poi.” E per questo la modella è stata raggiunta da Fanpage dove ha spiegato meglio cos’è successo con Ciacci che per anni è stato tra i personaggi del programma di Rai2 rivelando che ha attaccato Bianca Guaccero.

Bianca Guaccero nel mirino dell’ex concorrente del GF Vip, modella svela: “L’ha attaccata”

Nel dettaglio Elisa D’Ospina, durante l’intervista concessa al sito sopra menzionato, ha rivelato:

“Non ho mandato giù quello che disse quando, non facendo più parte di Detto Fatto, cominciò a sputare nel piatto dove aveva mangiato attaccando una professionista come Bianca Guaccero.”

La modella, in difesa dell’attrice e conduttrice pugliese, ha anche aggiunto:

“Bianca Guaccero è arrivata a Detto Fatto in punta di piedi. Giovanni era il suo faro, gli chiedeva qualsiasi cosa e da una conduttrice che ha un talento astronomico non ti aspetti tanta umiltà.”

E poi ancora la D’Ospina ha aggiunto anche che lo stilista, durante un presentazione dei palinsesti, rifiutò di farsi una foto con lei giudicandola un personaggio di serie B. Insomma, da questi racconti e retroscena la figura di Giovanni Ciacci non ne esce nel migliore dei modi anche perché altri vip lo hanno criticato come Simona Ventura che ha lanciato una frecciata e Barbara D’Urso che si è mostrata arrabbiata.

Elisa D’Ospina e l’affondo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Arrabbiato con il mondo”

Infine l’ex tutor di Detto Fatto ha concluso l’intervista confessando ciò che pensa di Giovanni Ciacci: “Ho trovato una persona arrabbiata con il mondo, un accanimento e una voglia di essere protagonista ai danni degli altri. Le giustificazioni mi sono sembrate poco credibili.” Allo stesso tempo, però, ha chiesto che non si esageri contro di lui arrivando a scrivere e dire cose gravissime contro di lui. Su tutto ciò invece al momento Bianca Guaccero, che di recente ha fatto un clamoroso annuncio, per il momento ha scelto il silenzio.