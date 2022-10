Bomba GF Vip, Sara Manfuso denunciata da Giovanni Ciacci? Indiscrezione choc

Giovanni Ciacci ha denunciato l’ex concorrente? Arriva un clamoroso retroscena

L’accuse choc mosse da Sara Manfuso nei confronti del popolare stylist nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip hanno fatto molto discutere. Ma questa diatriba tra loro pare non sia affatto terminata, anzi. Cos’altro è successo? Un nuovo colpo di scena. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dalla fanpage instagram thepipol_tv l’ex concorrente starebbe andando dai suoi legali per sporgere denuncia nei confronti della moglie di Andrea Romano:

“Giovanni Ciacci, stanco delle parole usate da Sara Manfuso in studio, pare che in questo momento si stia recando dai suoi legali per denunciare penalmente l’ex concorrente del GFvip…”

Sarà vero? Chissà, intanto una cosa è certa: non c’è un solo giorno in cui non ci siano polemiche dentro e fuori la casa più spiata dagli italiani.

Sara Manfuso al centro delle polemiche: spunta un nuovo retroscena

Sempre la fanpage instagram thepipol_tv ha anche rivelato un altro succoso retroscena su Giovanni Ciacci e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ieri è stata cacciata dallo studio da Alfonso Signorini in persona. Di cosa si tratta? La suddetta fanpage è venuta a conoscenza che lo stylist pare abbia cercato di contattare telefonicamente la moglie di Andrea Romano, la quale però non si sarebbe fatta trovare:

“Quando la Manfuso ha lasciato la casa ci risulta che Ciacci lo abbia chiamata per cercare di parlare, ma non dello ‘stupro’ che non c’è, per confidarsi. La Manfuso non gli ha mai risposto…”

E invece in studio la Manfuso ha parlato e come.

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente e lo stylist: cos’è successo nel dietro le quinte

La fanpage thepipol_tv ha poi fatto sapere di essere venuta a conoscenza che una volta in studio Sara Manfuso pare si sia immediatamente scusata con Giovanni Ciacci per non essersi fatta trovare al telefono, asserendo che dal momento in cui è uscita dalla casa più spiata dagli italiani ha dovuto sbrigare diverse questioni in sospeso:

“Una volta incontrato Ciacci e prima dell’auto scontro in diretta, le ha detto: ‘Perdonami ero incasinata ora capirai’…”

Pipol Tv non ha poi fatto mistero di credere che con questa accusa choc la Manfuso abbia completamente sortito l’effetto contrario riuscendo a riabilitare lo stylist dopo ciò che è successo con Marco Bellavia.