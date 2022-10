Sara Manfuso fa un’accusa choc: Alfonso Signorini la caccia dallo studio

L’ex gieffina sul suo abbandono dal reality ammette: “Non è stata una decisione facile”

Sara Manfuso una ex protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini, come aveva anticipato sui social nella puntata di questa sera ha spiegato la ragione del suo abbandono. L’ex gieffina dallo studio del programma e quando ha avuto la possibilità di rompere il silenzio ha affermato:

“Non è stata una decisione facile, sai bene che per me è stato un sogno entrare, non potevo pensare di concorrere a un montepremi dopo che pendeva una accusa per me troppo pesante”.

Duro sfogo dell’opinionista nella nuova puntata: “Non mi sono sentita tutelata”

Non sta mancando tensione nel nuovo appuntamento serale del GF Vip 7 in onda questa sera, e sicuramente non è sfuggito lo scontro che c’è stato nello studio tra Sara Manfuso e Giovanni Ciacci. Il conduttore ha fatto questa domanda all’ex gieffina riguardo al fatto che si è ritirata dal gioco: “Non era meglio combattere dall’interno con gli stessi principi con cui tu ti batti quotidianeamente?”. La risposta dell’opinionista è stata: “No, perchè io non mi sono sentita tutelata, sono entrata anche per raccontare la mia storia, sai che sono stata vittima di violenza sess*al*, e ti avevo detto entro in quella casa senza etichetta e non avere agevolazioni”. A questo punto la 35enne si è sfogata facendo venire alla luce una famosa scena incriminata accaduta nella casa di Cinecittà, facendo sapere che uno dei concorrenti le avrebbe toccato il sedere: “Mi ha detto simuliamo una violenza sess*al*. Nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno ha capito che c’era la vergogna e l’umilazione”. Non si è fatta attendere la replica di Alfonso Signorini: “Te ne sei andata, con la stessa franchezza, dico che se qualcuno mi tocca il cul* io non sorrido e gli tiro un ceffone!”. La moglie del politico Andrea Romano ha continuato il suo sfogo: “E’ bello far finta di ignorare le premesse, ti ho detto una cosa ben diversa”.

Lo stylist perde la pazienza dopo essere stato tirato in ballo: “Non potete fare passare questo messaggio”

Il botta e risposta tra il conduttore e l’ex gieffina è continuato. Alfonso Signorini l’ha zittita dicendole: “Proprio per questo devi dargli un calcio nel sedere, perchè ti sei messa a ridere?”. L’opinionista ha continuato a lamentarsi: “La vergogna che ho provato” scatenando la reazione di Giovanni Ciacci, che dopo aver capito di essere stato tirato in ballo dalla stessa è sbottato:

“Non potete fare passare questo messaggio, un linciaggio si, uno no, me lo ricordo perfettamente eravamo in cucina per sbaglio passando ti ho toccato il sedere, non vorrei che fosse frainteso come una violenza sess*al*, e poi ti ho detto dovremmo parlare di questo”.

L’ex gieffina ha fatto infuriare anche il conduttore: “Avresti dovuto trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa! Grazie per avermi preso per i fondelli, vai pure fuori da questo studio, arrivederci”. Sonia Bruganelli l’ha asfaltata: “Brava con le parole ma con i fatti molto meno”.