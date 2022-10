Bruno Vespa sbrocca contro il TG1: “Sono stati superati i limiti” (VIDEO)

Porta a Porta, il conduttore lancia una frecciata velenosa alla redazione del telegiornale di Rai1: “C’è chi non ci ama”

Non sono stati giorni semplici per la redazione del TG1. Cos’è successo stavolta? Dopo che i giornalisti sono finiti al centro delle polemiche per via di Fiorello, ecco che in queste ultime ore Bruno Vespa li ha criticati in diretta. Quest’ultimo durante la puntata del suo programma, poco prima di lasciare la linea ai suoi colleghi del tg del primo canale nazionale, si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe nei loro confronti (il video è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Adesso c’è il Tg1. Io amo il TG1 e annuncerò sempre il TG1. Qualche conduttore non ci ama e quindi finito il Tg1 dicono ‘ci vediamo domani mattina’, come se dopo la serata fosse finita…”

Bruno Vespa al veleno contro i suoi colleghi: “Evitate di sforare come al solito”

Il conduttore di Porta a Porta è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti dei suoi colleghi del TG1. Difatti il popolare giornalista ha poi pregato i suoi colleghi di evitare di sforare come al solito, togliendo quindi tempo al suo programma:

“Noi invece amiamo il TG1, lo annunciamo volentieri. Però preghiamo il TG1 di stare nei limiti che gli sono stati concordati a livello di tempo, senza fare troppi sforamenti…”

Vespa ha quindi evidenziato il fatto che ormai questi sforamenti sarebbero quotidiani: “E questi sforamenti sono quotidiani ormai. Ci vediamo tra poco e quindi linea al TG1…”

Insomma dopo gli ‘sbrocchi’ di Milo Infante per via degli sforamenti, anche il suo collega su Rai Uno non è stato da meno. E sono stati tanti sui social a dire ironicamente: “Sulla Rai si respira un buon clima…”

TG1 non lancia Porta a Porta: non è servita a niente la ramanzina del conduttore

Oltre il danno anche la beffa per Bruno Vespa. Nonostante la ramanzina di quest’ultimo nei confronti dei suoi colleghi giornalisti del tg del primo canale nazionale non hanno comunque lanciato il suo programma, limitandosi a dare la buona notte ai telespettatori: “Ed è tutto, dal TG1, buona notte!” Nei prossimi giorni i giornalisti del telegiornale di Rai Uno correggeranno il tiro? Oppure Vespa sarà costretto ad arrabbiarsi nuovamente in diretta?