Caos GF Vip: momenti di grande tensione nella casa: Attilio Romita furioso

Charlie Gnocchi non ci sta e polemizza: “Dobbiamo mangiare tutti assieme”

In queste ultime ore si respira un clima di grandissima tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Cos’è successo stavolta? Il popolare concorrente del reality show vip condotto da Alfonso Signorini si è lamentato del fatto che spesso e volentieri non mangiano tutti insieme a pranzo. Per tale ragione ha chiesto a Luca Salatino di cucinare magari un po’ più tardi per dare il tempo a tutti di alzarsi dal letto per pranzare insieme:

“Facciamo da mangiare più tardi così stiamo tutti insieme…E’ brutto mangiare in questo modo…”

Tuttavia molti inquilini hanno subito confessato di non essere d’accordo, tra cui Luca che non ha certo voglia di aspettare i comodi degli altri. Tra loro Edoardo ha anche dichiarato di credere ci debba essere la massima libertà: “Non è mica mia madre…”

Attilio Romita è una furia contro i concorrenti: “Non si può mai dire niente”

La discussione è andata avanti ancora per molto nella casa del Grande Fratello Vip. E dopo che Edoardo e Daniele Dal Moro hanno espresso la propria opinione, ha voluto dire la sua su tutta questa faccenda anche il popolare giornalista, sul quale è spuntato un clamoroso retroscena. Tuttavia quest’ultimo è stato più volte interrotto da Antonella Fiordelisi, tanto che è scoppiato nel vero senso della parola, arrivando ad alzarsi dal tavolo con il suo piatto per andare a continuare il suo pranzo lontano dalle polemiche:

“Il problema reale è che…Il problema è: ‘Abbiamo piacere a stare tutti insieme a tavola?’ Ma por** put**na, ma non si riesce a dire niente…Ma fate un po’ come volete…Ma che caz** me ne frega a me…”

GF Vip, la concorrente non ha il minimo dubbio: “Queste discussioni non servono a niente”

Una volta finito il pranzo Wilma Goich si è ritrovata a scambiare quattro chiacchiere con Pamela Prati proprio su queste polemiche. E la popolare cantante non ha avuto il minimo dubbio nel dire di credere queste discussioni non servano assolutamente a niente, se non a creare un clima ancora più teso del solito:

“Discussioni a vuoto…Non servono a niente…Discussioni che non servono…Bla, bla, bla…E così è…”

E la popolare soubrette sarda le ha subito dato ragione. La cantante del reality ha poi ripreso la parola lamentandosi del fatto che nonostante le polemiche ed i confronti i concorrenti continuano a non comportarsi bene, facendo vedere che qualcuno ha lasciato il piatto sporco sulla tavola invece di andarlo a lavare.