GF Vip, spunta una rivelazione choc su Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita

I due concorrenti di questo GF Vip si sarebbero conosciuti prima del reality

Ieri sera è stata una puntata ricca di eventi, in cui non sono mancati scontri, momenti di forti emozioni e ritorni nella Casa. Non è passato di certo inosservato il confessionale di Elenoire Ferruzzi fatto verso l’una di notte, in cui i telespettatori rimasti a seguire il reality fino a tarda notte sono rimasti senza parole da ciò che è riuscito a farle rivelare Alfonso Signorini. Dopo le raccomandazioni del conduttore di ascoltare i consigli della mamma di essere più allegra, e dopo la sua nomination segreta, in cui ha nominato proprio l’ex busto del TG1, l’uomo le ha fatto una domanda diretta, chiedendole se lo avesse conosciuto prima di entrare nella Casa. La donna ha detto di averlo conosciuto a un evento in cui erano presenti entrambi.

La risposta della Ferruzzi spiazza Sonia Bruganelli e il pubblico

A quel punto, il conduttore del GF Vip, i cui ascolti sono stati buoni ma non per battere la concorrenza, le ha chiesto com’era andata con Romita, con la donna che ha risposto con una eloquente risata di gusto. Poi Signorini nel ringraziarla le ha detto che ha intenzione di approfondire il discorso nelle prossime puntate. Ciò ha lasciato letteralmente a bocca aperta il pubblico e la moglie di Bonolis, con l’opinionista che ha chiesto delucidazioni al conduttore, non credendo a ciò che aveva appena sentito. La Ferruzzi si sta mostrando un uragano all’interno della casa più spiata d’Italia, passando da essere la più simpatica agli occhi del pubblico nella prima puntata a essere una delle più criticate per i comportamenti nei confronti di Marco Bellavia e anche per la scenata di gelosia a Luca Salatino durante la prima settimana di permanenza nella Casa, minacciando anche di lasciare il reality.

I risultati delle nomination della sesta puntata del reality

Nelle nomination palesi di ieri Gegia è stata nettamente la più votata e attaccata dai suoi inquilini per i comportamenti ritenuti eccessivi nei confronti di Bellavia e in generale, andando al televoto per l’immunità insieme a Sofia Giaele De Donà, anch’essa molto votata, mentre per un solo voto verranno giudicati dal pubblico anche Wilma Goich, Pamela Prati, Romita, Edoardo Donnamaria, Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi. I “vipponi” però non sanno che, dopo i diversi ritiri ed eliminazioni a causa dei provvedimenti della scorsa puntata, questo televoto non prevede alcuna eliminazione, bensì l’immunità dalle prossime votazioni della puntata di lunedì 10 ottobre.