Carlo Conti, confessione sulla famiglia: “Fatto una scelta importante”

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 15, 2022 , in Personaggi Tv

Tv Talk, il conduttore toscano confessa: “Ho lasciato L’Eredità per una scelta importante”

Nella puntata di oggi, sabato 15 ottobre, di Tv Talk è stato ospite Carlo Conti. Il conduttore toscano oltra a dire la sua sul programma Tale e Quale Show, che raccoglie un numero sempre maggiore di ascolti ha risposto alle varie domande degli analisti e, rispondendo alla domanda del perché ha lasciato un programma quotidiano come L’Eredità, ha fatto una confessione sulla moglie e sul figlio:

“Ho deciso di lasciare il quotidiano per una scelta familiare, di andare a vivere a Firenze per stare con mia moglie e mio figlio di più. Mi si vede un po’ meno ma tra i programmi che faccio e le repliche che mandano mi vedono lo stesso spesso”

Aggiungendo che per ora non ha nessuna intenzione di tornare alla guida di un preserale. “Forse quando mio figlio avrà 18 anni” ha scherzato il conduttore.

Carlo Conti ammette nel programma di Rai3: “Tale e Quale Show ha un obbiettivo principale”

Ogni venerdì sera il conduttore toscano è alla guida dello show, la puntata di ieri, tra l’altro ha nuovamente battuto la fiction di Canale5. Durante la chiacchierata a Tv Talk, il conduttore ha detto la sua su alcune polemiche sullo show, ovvero che, rispetto alle prime edizioni, si sia sacrificata la gara e la verosimiglianza delle imitazioni a favore dell’intrattenimento giustificandosi così:

“Puntiamo sullo show e tutto dipende dai concorrenti, è il capitale umano che ci permette di giocare di più o di meno. Sono convinto che il compito principale del programma è quello di regalare due ore di svago, soprattutto in questo momento. Riunire la famiglia portando leggerezza, è un alternanza tra bravura ed allegria.”

I Migliori Anni ritorna in onda? Il conduttore si sbilancia: “Speriamo in primavera”

Carlo Conti, infine, dopo aver ammesso che l’essere paragonato a Pippo Baudo per lui è un vanto ha concluso l’ospitata a Tv Talk rispondendo alla domanda social che nello specifico era la seguente, se è vero che I Migliori Anni presto tornerà in onda. “Spero che i migliori anni possano tornare in primavera.” è stata la sua risposta.