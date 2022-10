Ascolti, Tale e Quale Show sempre più forte: cala ancora Viola come il mare

Carlo Conti si impone sempre di più sulla fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi

Ancora un venerdì sera, quello di ieri 14 ottobre 2022, in cui a sfidarsi a colpi di share sono stati Tale e Quale Show, che su Rai1 è andato in onda con la terza puntata, e la fiction Viola come il mare, trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset anch’essa con la terza puntata. E il risultato è stato sorprendente rispetto a quello di due settimane fa, quando entrambi i programmi hanno iniziato la messa in onda con un testa a testa in ascolti, che ha visto Canale5 prevalere per numero di telespettatori e Rai1 vincere in share: ieri, infatti, ancora più di venerdì scorso 7 ottobre, Rai1 ha preso il volo e la fiction in onda su Canale5 è calata ulteriormente (dopo il calo che si è già verificato la settimana scorsa), tant’è che ormai il divario tra le due reti è arrivato a circa 1milione di telespettatori. Vittoria netta, quindi, per lo show del primo canale della Rai, i cui dati li riportiamo nel secondo paragrafo.

Tale e Quale Show vince la sfida in ascolti: quasi 3milioni 700mila telespettatori ieri sera

Come apprendiamo da un articolo pubblicato stamani da TvBlog, a seguire la terza puntata dell’edizione di quest’anno del programma condotto da Carlo Conti sono stati esattamente 3milioni 635mila telespettatori con uno share del 22.23%. Per la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman (qui la trama della prossima puntata) la media di spettatori è stata invece di 2milioni 626mila telespettatori con uno share del 15.62%. Dunque, come anticipato nel primo paragrafo, la differenza tra i due programmi è stata di circa 1milione di telespettatori e 7 punti di share.

Doppio vincitore ieri sera a Tale e Quale, ossia la coppia Paolantoni-Cirilli e Valentina Persia

Chissà come andranno le cose nei prossimi venerdì: visti gli ascolti in calo di Viola come il mare, è possibile che Canale5 decida di spostare la serie tv in una serata diversa? Ricordiamo che lo scorso anno a scontrarsi con il programma condotto da Carlo Conti era il GF Vip. Intanto ieri sera c’è stato un ex-aequo: a vincere la puntata dello show di Rai1 sono stati infatti sia Valentina Persia, con l’imitazione di Clementino, che la coppia Francesco Paolantoni-Gabriele Cirilli con il ricordo di Stanlio e Ollio.