Cristiano Malgioglio, caos a Tale e Quale: “Ecco cos’è successo in onda”

Lo show di Malgioglio a Tale e Quale, parla un giornalista: “Ecco cos’è riuscito a fare”

Anche in questa edizione del programma condotto da Carlo Conti, in onda dal 30 settembre, Cristiano Malgioglio sta divertendo i telespettatori ma anche e soprattutto i concorrenti con i suoi siparietti esilaranti. E se nella passata stagione ha preso di mira Alba Parietti, definendola la peggior concorrente di sempre dello show, quest’anno sembra avercela con Valeria Marini. Sulle sue gag con Valeria, ma anche con Alessandra Mussolini, il giornalista e autore televisivo Giancarlo De Andreis nella sua rubrica “La TV vista da internet” pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, ha posto l’attenzione con un trafiletto intitolato “Lo show di Malgioglio”.

“Ha dato nuova linfa al programma”, Giancarlo De Andreis elogia il giurato di Tale e Quale

“Come hanno evidenziato molti commentatori sui blog televisivi, Cristiano Malgioglio ha dato nuova linfa al programma, portando un pizzico di pepe e di imprevedibilità” ha asserito De Andreis, sottolineando anche che il giurato ha ringraziato il padrone di casa dello show, Carlo Conti, aver avergli dato la possibilità di tornare a lavorare in prima serata. Il giornalista ha posto l’attenzione anche sugli ottimi risultati in termini di ascolti della trasmissione, che viaggia su una media di 3milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 21%, tanto da battere la fiction Viola come il mare, in onda su Canale5.

“A Tale e Quale Show Valeria Marini è finita nel mirino di Cristiano Malgioglio” dice De Andreis

Giancarlo De Andreis ha inoltre fatto notare che ad essere presa di mira quest’anno, come abbiamo già accennato, è stata Valeria Marini, ‘vittima’ delle critiche pungenti ma anche divertenti del giurato, al quale qualche giorno fa ha replicato a La vita in diretta.

Anche quest’anno Cristiano è partito in quarta fin dall’esordio della nuova stagione dello show, presentandosi con un irresistibile vestito di piume e una foto di Alba Parietti incorniciata, che ha messo davanti a sé sul banco della giuria

ha dichiarato il giornalista, che prima di concludere ha asserito anche che i giudizi positivi nei confronti di Alessandra Mussolini sono stati invece una sorpresa.