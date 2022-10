Carolina Marconi rimproverata da Alfonso Signorini: “Una roba tremenda!”

La showgirl venezuelana ammette il suo sbaglio nella nuova puntata: “Chiedo scusa”

Nella parte iniziale della nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, non è mancata tensione. Il pubblico ha ascoltato le pesanti critiche che Carolina Marconi ha rivolto a Patrizia Rossetti e Wilma Goich. La showgirl venezuelana è stata rimproverata dal presentatore: “Mi sembri anche tu aggressiva, mi sembra un po’ troppo onestamente. Marce nel cuore è una roba tremenda! Non ci sto neanche io”. La gieffina ha ammesso di aver esagerato: “Chiedo scusa, marce proprio no, ma rompi cog**on* si”.



L’opinionista scatena la reazione della gieffina che sbotta: “Vieni qua a farti una settimana”

Sia Gegia e Carolina Marconi in questi giorni si sono lamentate dell’atteggiamento di Wilma Goich e Patrizia Rossetti. La showgirl venezuelana ha usato delle pesanti parole: “Messe insieme diventano due generali, diventano delle bambine capricciose, marce nel cuore, sono quello che non voglio essere, dicono di essere umili”. Anche nella puntata di questa sera ha ribadito il suo pensiero: “Quello che penso è questo”. La replica della cantante non si è fatta attendere: “Sono marcia nel cuore, siamo cattive e violente, fermi tutti sto parlando con lei, continua a parlare, se siamo aggressive va benissimo, i giovani sono molto meglio di noi, noi andiamo a raccogliere tutti i bicchieri che lasciano in giro e diventiamo pesanti”. A dire la sua ci ha pensato Sonia Bruganelli schierandosi dalla parte della 76enne: “Ha ragione mi sembra che ci siano delle persone che si muovono e rompono anche un po’”. L’opinionista riferendosi alla venezuelana ha aggiunto: “E’ la voce narrante, ogni cosa che succede il commentino”, scatenando la reazione della stessa, dato che è sbottata:

“Vieni qua a farti una settimana, è questo il GF Vip e bisogna anche parlare, sennò mi stavo a casa”.

La cantante si scaglia contro Carolina Marconi: “Dimmi le cose in faccia!”

A elogiare la showgirl venezuelana ci ha pensato Alberto De Pisis: “E’ una risorsa molto importante in cucina”. Wilma Goich invece si è scagliata contro la compagna di gioco: “Dal momento che è così brava a dire le cose, perchè non ce le viene a dire in faccia!”. Il conduttore dopo aver detto alla compagna di Alessandro Tulli di essere sempre più cattiva, dopo una pubblicità ha ironizzato: “E’ peggio di donna Francisca del Segreto, quest’anno la casa non ci fa mancare niente”. Anche Charlie Gnocchi ha spezzato una lancia a favore della 44enne: “Cerca di fare, ha dato una mano a Gegia in cucina”. La gieffina venezuelana ha attaccato nuovamente la cantante e Patrizia Rossetti: “Non fanno cucinare Gegia!”.