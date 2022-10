Carolina Marconi in lacrime a causa di Amaurys Perez: “Sei stato violento”

La showgirl rimasta turbata da una lite racconta il suo dramma: “Ho vissuto violenze”

Gli animi tra i concorrenti del noto reality show, a seguito della nuova puntata si sono alterati. Carolina Marconi ad esempio si è lasciata andare a un durissimo sfogo, dopo aver assistito a un episodio particolare accaduto nella casa di Cinecittà. La showgirl venezuelana dopo essere intervenuta cercando di far calmare Charlie Gnocchi e Amaurys Perez, è scoppiata a piangere per poi scagliarsi contro lo sportivo:

“Quando hai usato quel tono, è troppo, non so come dirtelo. Il tono che hai usato con una ragazza può essere interpretato male. Io ho vissuto violenze fisiche e verbali. Per questo ti ho detto che sei stato violento e aggressivo”.

Lo sportivo si giustifica dopo aver alzato la voce: l’attacco al compagno di gioco

Al termine dell’appuntamento serale del Grande Fratello Vip 7 di ieri sera, c’è stato uno scontro acceso tra Charlie Gnocchi e Amaurys Perez. In particolare lo sportivo non l’ha presa bene, quando il conduttore radiofonico ha detto che nella casa di Cinecittà non era il caso di nominare più Marco Bellavia. Si evince inoltre che la regia sia arrivata a censurare le immagini della lite, nell’istante in cui il pallanuotista ha alzato il tono della sua voce scagliandosi contro il compagno di gioco. A intervenire ci ha pensato Carolina Marconi, ma successivamente ha avuto un crollo emotivo ripensando all’accaduto. La showgirl venezuelana ha rimproverato l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi: “Sono una donna di 44 anni che riconosce la voce e ha subìto tanto. Tu prima avevi un tono brutto. Fidati che mi hai fatto impressione. Io ti voglio tanto bene, ma se tu vedi il video come parlavi, mi hai sollecitato qualcosa, per questo piango”. Il 46enne si è giustificato:

“A me dispiace vederti così. Non è vero che non mi interessa di quello che pensi. Tu mi hai detto che sono violento e autoritario. Ho avuto un tono violento? E il suo non lo era? Sai qual è la differenza? Io sono 1,94 e ho la voce grossa”.

Amaurys Perez assalito dai sensi di colpa per la sua sfuriata: “Ho perso la mia battaglia”

Il concorrente riferendosi al fatto di aver risvegliato nella coinquilina dei ricordi dolorosi legati al suo passato, ha aggiunto: “Non sapevo che avessi subìto violenza. Ogni anno partecipo in prima fila alle cose contro la violenza sulle donne”. Lo sportivo poi ha spiegato la ragione per cui è sbottato, dando la colpa al conduttore radiofonico: “Il signor tuttologo è arrivato a dirmi di cosa devo o non devo parlare. Ma chi c***o sei? Non è la prima volta che lo fa. Questo ti manda a fare in c**o e dopo due giorni ti dice che ti vuole bene”. Intanto il pallanuotista a seguito dello scontro con il coinquilino ha avuto i sensi di colpa, per aver perso il controllo: “Ho perso la mia battaglia. L’ho persa con me stesso”.