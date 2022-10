Carolina Marconi sotto accusa, il compagno la difende: “E’ inaccettabile!”

Lo sfogo del fidanzato della showgirl venezuelana: “Stanno arrivando messaggi di morte”

Sono parecchi gli spettatori e i personaggi famosi che continuano a schierarsi dalla parte di Marco Bellavia, che ha abbandonato la casa del reality condotto da Alfonso Signorini dopo aver avuto contro la maggior parte dei concorrenti. A infastidire il popolo della rete è stata anche una critica che Carolina Marconi ha rivolto al mental coach. A difendere quest’ultima ci ha pensato il suo compagno Alessandro Tulli in una storia del suo profilo Instagram:

“Sono veramente vergognosi tutti i messaggi di morte che stanno arrivando, e addirittura che il tumore questa volta possa essere letale. Ma stiamo scherzando?”.

La gieffina attaccata dal popolo della rete per l’offesa rivolta al mental coach: interviene il suo compagno

Non stanno mancando polemiche sul web, a seguito del ritiro di Marco Bellavia dal GF Vip 7. Tanti utenti della rete non perdonano Giovanni Ciacci, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini e Carolina Marconi per le parole offensive che hanno usato nei confronti del mental coach. Anche la showgirl venezuelana è presa di mira sui social, per aver definito patetico l’ex conduttore di Bim Bum Bam mentre il diretto interessato esternava la sua sofferenza nella casa di Cinecittà. A far sbottare gli spettatori è stata questa frase: “Hai un figlio e già sei il più fortunato di tutti, basta, perchè entri nel patetico. Tu sei patetico”. Non si è fatto attendere l’intervento di Alessandro Tulli, il compagno della gieffina, che si è sfogato facendo sapere che addirittura sono arrivate minacce di morte indirizzate alla sua amata: “Tutto questo per aver usato la parola patetico, che estrapolata e buttata a casaccio in un contesto social insieme ad altre parole e davvero forti ed irripetibili niente di paragonabile”. Riguardo alla conversazione tanto contestata, ci ha tenuto a precisare: “Chi l’ha ascoltata per intero sa che lei cercava solo di esortarlo a reagire, sottolineando il fatto che lui è una persona fortunata perchè ha un figlio che lo ama”. L’ex calciatore dopo aver detto che le critiche vanno accettate quando uno si espone, ha aggiunto: “Ma qui si va aldilà del gioco”.

L’ex calciatore perde la pazienza sui social: “A tutto c’è un limite”

Alessandro Tulli ha spiegato perchè la sua amata ha deciso di mettersi in gioco in questo reality: “C’è tutta la sofferenza di una persona che sta cercando di uscire lentamente da una situazione veramente dura. Che si è rimessa in gioco, e che è grata alla vita per averle dato una seconda possibilità”. L’ex calciatore dopo aver precisato che la showgirl voleva trasmettere la sua forza di combattente al mental coach, è sbottato: “Sento parlare tanto di bullismo ma questo è inaccettabile. Gettare alla gogna mediatica una persona che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con Marco Bellavia”. Infine ha elogiato la sua compagna che di recente si è arrabbiata con Sonia Bruganelli: