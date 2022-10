Caso Mark Caltagirone, parole dure di un avvocato: “Deriso e bullizzato”

Parla l’avvocato del finto figlio di Caltagirone: “Deriso e bullizzato. Periodo duro”

Il caso Mark Caltagirone è stato riesumato dal Grande Fratello Vip dopo circa tre anni. La truffa, che tanto aveva destato scalpore nel periodo prima del Covid, con Pamela Prati e le sue ex manager ospiti di varie trasmissioni e salotti televisivi e che aveva interessato tantissimi telespettatori, ora è entrato nuovamente nell’occhio del ciclone. L’ultimo a prendere la parola è Leonardo D’Erasmo, il legale del bambino che ha interpretato Sebastian, che ha rilasciato una intervista sul settimanale Chi difendendo il proprio assistito: “Più che i genitori, a pagarne le conseguenze è stato il bambino, che ha subito traumi ed è stato deriso e bullizzato: ha affrontato un periodo duro, con grandi ripercussioni a livello psicofisico. Ora chiediamo giustizia”.

Fissata la data del processo: sapremo finalmente la verità su questo mistero?

Come detto anche da Alfonso Signorini nel corso della puntata di lunedì scorso del GF Vip, il primo febbraio 2023 si terrà il processo in cui risultano indagate Eliana Michelazzo e Pamela Petricciolo, ex agenti di Pamela Prati, accusate di reato di sostituzione di persona. Però c’è stata anche una svolta su questo caso, facendo magari cambiare idea anche a parte del pubblico. Il bambino, che ai tempi aveva solo dieci anni, sarebbe stato utilizzato dalle due donne indagate perché avevano promesso alla madre di far diventare il piccolo un attore emergente. La Petricciolo secondo le accuse avrebbe inviato un copione al bambino e gli faceva fare dei video in cui doveva fingere di essere figlio di Mark Caltagirone. Ma la cosa peggiore, come sottolineato anche da Signorini e Barbara D’Urso, sarebbe il fatto che il bambino doveva fingere di avere un tumore alla gola e quindi doveva parlare in modo strano.

L’incontro di Sebastian con Pamela Prati: quando si sono visti di persona

La Prati, come annunciato più volte, oltre ad aver visto il bambino in qualche video per messaggio su Whatsapp, lo ha visto una sola volta dal vivo: in un locale al Fleming, quartiere di Roma, in cui si sono abbracciati. Forse anche i genitori del bambino non conoscono fino in fondo la verità di questo mistero, ma vorrebbero scoprirla al più presto. A tal proposito, il legale ha dichiarato: “I genitori sono molto feriti di riflesso per aver visto soffrire il loro piccolo. Vogliono solo conoscere la verità e che la giustizia punisca i colpevoli, chiunque essi siano”.