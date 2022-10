Cecilia Rodriguez mostra un pancino sospetto: è incinta? Clamoroso gossip

Ignazio Moser, la sua compagna aspetta un figlio? Il pancino sospetto fa scoppiare il gossip

Cecilia Rodriguez è finita nuovamente al centro del gossip. Cos’altro è successo? In queste ultime ore ha preso parte all’evento BelvedereVodkaItalia. In quella occasione ha indossato un vestito lungo nero elegantissimo con un bello spacco. Ovviamente è stata fotografata sul red carpet. E proprio in questa circostanza molti hanno notato un pancino sospetto. Il suddetto pancino ha fatto pensare subito che potrebbe essere incinta del suo primo figlio. Sarà vero? Chissà, intanto si segnala che dai diretti interessati non è ancora arrivata alcuna conferma o smentita in tal senso.

Cecilia Rodriguez è incinta del suo primo figlio? L’ultimo gossip

Si ricorda inoltre che proprio in quest’ultimo periodo la compagna storica di Ignazio Moser ha deciso di prendersi una pausa dai social a causa di alcuni problemi di salute, anche se inizialmente un po’ tutti hanno pensato che invece fosse incinta del suo primo figlio con il compagno. Tuttavia quest’ultima ha invece confessato di non stare bene, anche se ha preferito non entrare nel dettaglio. In queste ultime ore la sorella di Belen Rodriguez, la quale ha recentemente parlato di Sanremo 2023, è sembrata essere in perfetta forma all’evento BelvedereVodkaItalia con tanto di pancino sospetto sfoggiato sul red carpet. Quale sarà quindi la verità? Verrà fatta chiarezza su tutta questa faccenda? Chissà, intanto i fan già sognano ad occhi aperti.

La soubrette più volte ha dichiarato di voler diventare mamma: è arrivato il momento giusto?

Cecilia Rodriguez ormai da anni ha dichiarato senza tentennamenti che il suo sogno nel cassetto è quello di diventare mamma. Difatti quest’ultima ha rilasciato diverse interviste non facendo mistero di volere un figlio dal suo compagno storico Ignazio Moser. E anche quest’ultimo, dopo alcuni tentennamenti iniziali, ha rivelato di voler diventare presto padre. I due si sono conosciuti ed innamorati durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. E da quel momento non si sono mai lasciati neppure per un minuto. Nei prossimi mesi diventeranno finalmente genitori per la gioia di tutti i loro fan?