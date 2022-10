Cecilia Rodriguez, incredibile cosa pensa di Sanremo 2023: “È il mio incubo”

Festival di Sanremo 2023: Cecilia Rodriguez si propone? La dichiarazione sui social

Sta vivendo un momento magico la sorella di Belen. Felice accanto al compagno Ignazio Moser, la modella vive un amore appagante da ormai cinque anni e non è escluso che presto possa coronare l’unione con le nozze. Ma non è tutto! La showgirl ha sempre ammesso di aver un forte istinto materno, che al momento riversa sui nipoti Santiago e Luna Marì, e presto potrebbe pensare di allargare la famiglia con il fidanzato. In queste settimane però sta facendo la spola tra un impegno e l’altro, posando per importanti shooting e presenziando a eventi importanti in qualità di testimonial. Proprio durante la preparazione per un evento, ha colto l’occasione per ironizzare sulle sue capacità canore e svelare una piccola verità sul festival della canzone italiana che, a quanto par,e sarebbe nei suoi pensieri.

“Stavo pensando di fare la cantante, ma ho deciso di fare tutt’altro. Che dite posso andare a Sanremo 2023?”.

“Cadere dalle scale dell’Ariston è il mio incubo”, la confessione di Cecilia Rodriguez

Archiviata la possibilità di partecipare a Sanremo 2023 come cantante, la compagna di Ignazio Moser, assalita di recente a un evento, ha dichiarato ironicamente:

“Vado a presentare!”.

Subito dopo però ha ammesso che calcare il palco dell’Ariston è anche una delle sue paure più grandi:

“Cadere da quelle scale e il mio incubo”.

Intanto la showgirl è impegnata anche nella promozione della linea di moda lanciata insieme alla sorella Belen e al fratello Jeremias.

Ignazio Moser punzecchia la compagna: “Nonostante tutto continua a non svegliarsi”

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Cecilia Rodriguez e l’ex ciclista. Proprio su Instagram il compagno ha postato un video in cui gioca con il suo cane (come visibile cliccando qui) mentre la sorella di Belen resta imperturbabile beatamente a letto, nonostante la confusione. “E lei comunque continua a non alzarsi” ha commentato il compagno, protagonista in questi giorni di un evento insieme a Michelle Hunziker. Moser ha infatti partecipato con altri vip, a una serata organizzata da un noto marchio di igiene dentale di cui la Hunziker è testimonial da anni.