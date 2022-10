Charlie Gnocchi ha bestemmiato in diretta? Scoppia il caso al GF Vip (VIDEO)

Scoppia la polemica al Grande Fratello Vip: un concorrente ha bestemmiato? Il video

A quanto pare non c’è davvero pace per i concorrenti della versione vip del padre di tutti i reality show condotto da Alfonso Signorini. Cos’è successo? Sta circolando un video su twitter in cui a Charlie Gnocchi pare sia sfuggita una bestemmia (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo). In pratica quest’ultimo, impegnato stamattina a fare la spesa con gli altri inquilini vip, si è un po’ arrabbiato lasciandosi sfuggire una possibile imprecazione. Tuttavia c’è da dire che non è proprio chiaro ciò che ha detto. Difatti c’è chi ha giurato su twitter di aver sentito questa bestemmia, mentre altri hanno dichiarato l’esatto opposto.

Charlie Gnocchi rischia di essere squalificato dal reality show? Social in fermento

Ovviamente sono già stati tanti su twitter a chiedere a gran voce alla produzione del Grande Fratello Vip di fare assolutamente chiarezza su tutta questa faccenda. Molti hanno poi chiesto che qualora venisse accertato che il concorrente del reality show vip, che giorni fa ha insultato Attilio Romita, avesse infranto il regolamento dovrebbero essere presi i dovuti provvedimenti disciplinari: la squalifica. Si segnala inoltre che tanti hanno fatto notare che sarebbe dovuto essere preso un provvedimento nei suoi confronti pure ieri sera, visto il modo in cui avrebbe trattato Marco Bellavia. Come andrà a finire tutta questa storia? Chissà, intanto un presunto insider su twitter ha dichiarato che gli autori pare stiano già facendo verifiche per capire se ha bestemmiato o meno.

Potrei anche pensare che dio esiste a questo punto #Gfvip pic.twitter.com/vtX4UsDzKM — •~Anchemeno~• (@AncheMenopls) October 4, 2022

GF Vip, il concorrente delude Manila Nazzaro: “Ha sbagliato tanto”

Si fa presente inoltre che in queste ultime ore Charlie Gnocchi è stato attaccato duramente da una sua collega per il modo in cui si sarebbe comportato con Marco Bellavia. Difatti Manila Nazzaro, come ha riportato la fanpage instagram The Pipol Gossip, non ha nascosto di essere delusa e assolutamente sorpresa perchè nella casa più spiata dagli italiani stenta a riconoscerlo:

“Charlie ha sbagliato molto con Bellavia. Onestamente sono delusa e non lo riconosco. Peccato!Sono molto perplessa…”

La showgirl ha poi rivelato che invece a lavoro Charlie pare essere l’esatto opposto: “Posso garantire che è una persona estremamente gentile e generosa…”