Charlie Gnocchi choc su Patrizia Rossetti: “Ha arteriosclerosi naturale”

Charlie Gnocchi fa una battuta choc sulla concorrente: “Ha arteriosclerosi naturale”

Questa nuova puntata del Grande Fratello Vip è iniziata con Patrizia Rossetti al centro delle polemiche. Difatti la concorrente ha affrontato dapprima un acceso confronto con Pamela Prati, e successivamente è stata criticata da tutti gli altri inquilini vip della casa più spiata dagli italiani. Ad un certo punto Alfonso Signorini ha chiesto un parere al simpatico concorrente, il quale ha colto la palla al balzo per fare una battuta clamorosa sulla Rossetti:

“Wilma è un cagnaccio da riporto, mentre Patrizia è dotata di un’arteriosclerosi naturale che è dovuta dall’età…”

Battuta clamorosa su Patrizia Rossetti: la reazione del conduttore

Alfonso Signorini non ha nascosto tutto il suo stupore nel sentire questa battuta di Charlie Gnocchi: “Ma come arteriosclerosi naturale? Ma poveraccia…” E le risate in studio e nella casa più spiata dagli italiani si sono sprecate. Successivamente ha ripreso la parola il fratello di Gene Gnocchi, che ha cercato di spiegare un po’ meglio il suo punto di vista. Cosa ha detto? L’uomo, il quale in queste ultime ore ha smascherato Edoardo, ha rivelato che qualsiasi cosa succeda in casa è un problema, aggiungendo di credere stia cercando in qualche modo di avere un suo ruolo nella casa: “Ha il suo grande carattere e si è dimostrata in più di qualche occasione utile nella Casa…”

GF Vip, la concorrente difesa dall’inquilino vip: “Vorrei spezzare due lance in suo favore”

Charlie Gnocchi si è poi fatto serio, asserendo senza indugio alcuno di voler spezzare non una, ma ben due lance in favore di Patria Rossetti, che in questo inizio puntata è stata presa di mira un po’ da tutti. Difatti l’uomo ha rivelato che cerca di fare tanto e di dare una mano un po’ a tutti, soprattutto in cucina: “Lei si dà sempre da fare…E questo è bello…”