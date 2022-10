Codacons contro il GF Vip: “Gravi episodi di violenza”, pronto un esposto

Il reality ancora nella bufera: anche il Codacons si mette contro

Non c’è pace per il Grande Fratello Vip. Il programma condotto da Alfonso Signorini pare non aver ancora terminato di fare i conti con le conseguenze del caso Marco Bellavia. Nelle ultime ore il format prodotto da Endemol Shine Italia è stato messo nel mirino dal Codacons. L’associazione ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in cui viene fatta la richiesta di accertare possibili illeciti penali e violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Tlc. Nella giornata di oggi mercoledì 5 ottobre è stato emesso un comunicato contro il GF Vip:

Ancora una volta la trasmissione Mediaset si rende protagonista di gravi episodi che oltre a rappresentare una forma di violenza sono altamente diseducativi specie per il pubblico più giovane. Nonostante quanto accaduto, né gli autori del programma né i vertici dell’azienda hanno saputo adottare misure adeguate, lanciando un messaggio errato e pericoloso ai telespettatori.

L’associazione ha poi sottolineato come il pubblico si sia appellato con insistenza al Codacons.

GF Vip sotto attacco: “Le responsabilità dei concorrenti vanno accertate”

Non è finita qui, perché nel comunicato diramato nelle scorse ore l’agenzia di difesa dei consumatori ha fatto una richiesta ben precisa, tuonando sul caso Marco Bellavia che ha mosso come mai accaduto prima la stampa. “Alla luce di quanto accaduto – si legge nella nota -, presentiamo oggi un esposto alla Procura di Roma chiedendo di aprire una indagine alla luce della possibile fattispecie di violenza privata, accertando le responsabilità del concorrenti del GfVip e, per concorso, degli autori, del conduttore Alfonso Signorini e dei vertici Mediaset”. Sono ore roventi in casa Mediaset, mentre un altro concorrente ha deciso di lasciare la casa complicando ulteriormente la situazione.

Il Codacons contro il programma: non è la prima volta

L’attacco dell’agenzia dei consumatori al GF Vip non rappresenta in realtà niente di nuovo. Più volte in passato il reality di Canale Cinque è finito nel mirino dell’associazione. In conclusione il Codacons ha chiesto all’AgCom “di adottare provvedimenti e sanzioni contro Mediaset per la possibile violazione delle disposizioni in materia di programmi televisivi“. Vedremo se la produzione del reality deciderà di replicare.