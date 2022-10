Sara Manfuso abbandona il Grande Fratello Vip: concorrenti sotto choc

Grande Fratello Vip, la concorrente ha deciso di lasciare: il saluto agli altri concorrenti

E’ stata una giornata decisamente complicata per il reality show vip. Difatti per diverse ore è saltata la diretta del programma a causa pare di un problema tecnico. Poco dopo le sette di sera è tornata la normale programmazione su Mediaset Extra. Ed in questa occasione i telespettatori hanno potuto vedere il momento esatto in cui Sara Manfuso si è ritirata dal reality di Alfonso Signorini. Prima di uscire ovviamente ha salutato tutti gli inquilini vip calorosamente, facendo loro un grosso in bocca al lupo (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo).

Sara Manfuso lascia il reality show vip: “Siamo persone assolutamente dignitose”

Ovviamente gli altri concorrenti hanno immediatamente chiesto alla inquilina vip il motivo per cui ha deciso di lasciare definitivamente il Grande Fratello Vip. E quest’ultima, con estrema schiettezza, non ha potuto fare a meno di dire di non poter più affrontare questa avventura con lo spirito giusto dopo tutto ciò che è successo a Marco Bellavia, il quale si è ritirato a sua volta sabato scorso:

“Non volevo tradire la mia storia. Non siamo tutti delle me**e, siamo persone dignitose che lottano…”

Si ricorda che già lunedì in puntata la moglie del noto politico del Partito Democratico, la quale nelle ore precedenti ha svelato un segreto di Carolina Marconi, ha manifestato ad Alfonso Signorini un certo disagio nel continuare questa avventura. Quest’ultimo le ha però chiesto il favore di rifletterci bene prima di prendere decisioni affrettate. E dopo averci riflettuto bene ha deciso di gettare la spugna.

Abbiamo perso una grande concorrente, mi dispiace ma è così.#Gfvip pic.twitter.com/heuCVGW6Kb — 𝙇𝙤 𝙨𝙘𝙞𝙢𝙥𝙖𝙣𝙯𝙚̀ ⚜️ (@im_waterlife) October 5, 2022

Sonia Bruganelli ironizza sulla concorrente ritirata: “Una grande perdita”

La voce del probabile ritiro di Sara Manfuso circolava già da ore online. Ed è arrivata alle orecchie anche della popolare opinionista del Grande Fratello Vip, la quale ha colto la palla al balzo per ironizzare su twitter:

“Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma…”

Molti altri telespettatori non hanno nascosto di non essere particolarmente dispiaciuti, anche perchè nei giorni scorsi non si sarebbe comportata bene nei confronti di Marco Bellavia. Domani sera sarà in studio per farsi intervistare dal conduttore? Chissà, intanto ha già dichiarato di voler incontrare Bellavia il prima possibile: “Voglio incontrare anche Marco…”