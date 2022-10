Cristina Quaranta choc su Marco Bellavia: “Un altro lo avrei affogato”

Ennesimo scivolone nel reality: una concorrente ci è ricascata dopo la puntata

A quanto pare la squalifica di Ginevra Lamborghini e i provvedimenti presi nei confronti di altri concorrenti non sono bastati per fermare le critiche nei confronti di Marco Bellavia, che di recente ha abbandonato il gioco dopo aver chiesto aiuto ai suoi compagni di gioco. Le parole allarmanti dette da Cristina Quaranta dopo la puntata di ieri sera non sono passate per niente inosservate al pubblico, visto che riferendosi al mental coach ha fatto uno scivolone:

“Se fosse stato un altro te lo giuro lo avrei affogato, perchè tu non ti puoi permettere di mettermi le mani addosso”.

La showgirl critica l’atteggiamento del mental coach: “Questa non è aggressività?”

Dopo il ritiro di Marco Bellavia dal GF Vip 7, il conduttore ha dedicato un ampio spazio alla questione nella puntata di ieri sera. Da una parte c’è stata la squalifica di Ginevra Lamborghini, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato dal pubblico dopo essere finito al televoto flash con Patrizia Rossetti, Gegia e Elenoire Ferruzzi. A quanto pare le punizioni che ci sono state hanno lasciato indifferente Cristina Quaranta, dato che è tornata sull’argomento criticando l’atteggiamento che il mental coach ha avuto nella casa di Cinecittà:

“In piscina io mi sono girata e ho detto ma allora sei proprio cretino, si era attaccato ai miei capelli, ma questo non è un atto di aggressività? Lui poi mi ha detto scusami mi sono fatto prendere dall’euforia”.

Lo sfogo della conduttrice radiofonica: “Non abbiamo fatto nulla di grave”

La showgirl che di recente ha avuto un malore, ha concluso il suo discorso sull’ex conduttore di Bim Bum Bam, spiegando la ragione per cui ha evitato di discutere con lui: “Invece ho capito che era lui e non volevo sparare sulla croce rossa. Questa è la sensibilità delle persone”. Le parole pronunciate dalla gieffina non sono piaciute al popolo del web, visto che a detta di parecchi utenti della rete ha dimostrato di non essere per niente sensibile. La testuale ad esempio, è una critica scritta da una fanpage dedicata a Soleil Sorge: “Dopo la puntata ancora si permette di usare questo tipo di linguaggio. Come puoi tu parlare di sensibilità quando in due frasi sei riuscita a dire io lo avrei affogato, non l’ho fatto solo perchè era lui. Davvero fate silenzio”. Intanto Patrizia Rossetti oltre a protestare per essere stata ripresa per una battuta fatta al mental coach, ha analizzato il percorso di Alex Belli e Soleil Sorge della scorsa edizione: