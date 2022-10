Cristina Quaranta furiosa con Nikita Pelizon: “Stai dicendo stronz**e!”

L’attacco della showgirl alla modella: “Ecco perchè si è accanita contro di me”

In questi giorni è scoppiata una discussione accesa tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon, dopo il rifiuto di quest’ultima di andare a dormire in un altro letto su ordine della compagna di gioco. La showgirl su invito del conduttore ha detto cosa pensa della modella:

“Io sono una donna concreta, lei a differenza mia è il mio opposto, faccio fatica a capirla, a capire quando è seria o quando vuole scherzare, si è accanita contro di me, solo perchè le ho chiesto di spostarsi di letto, ci siamo chiarite, è una ragazza molto particolare”.

La famosa gieffina scoppia a piangere nella nuova puntata: interviene il conduttore

Nikita Pelizon nella puntata del GF Vip 7 che il pubblico ha seguito questa sera su Canale 5, ha spiegato la ragione per cui sorride sempre: “Dopo tanti anni di down, ho deciso di cercare di avere sempre il sorriso, quando qualcuno mi aggredisce viene ancora più automatico”. La ragazza è scesa nel dettaglio, raccontando un momento difficile della sua vita: “Ho pensato al suicidio”. Il conduttore ha affermato: “Tante volte ci fermiamo all’apparenza, ci sono tante ragioni dietro a un atteggiamento di sfida”. La modella dopo che Cristina Quaranta ha criticato la reazione che ha avuto quando lei le ha detto di cambiare letto per il quieto vivere, ha affermato: “Non siamo arrivate a un punto di incontro, mentre parliamo mi dice non puoi avere questo sorriso stampato, mi sono sentita come a dover rimettere la maschera, infatti poi ho pianto tutto il giorno”. Poi l’influencer ha fatto sapere di non aver gradito la reazione che la sua compagna di gioco ha avuto quando lei ha ricevuto uno striscione aereo da parte del suo fidanzato, scatenando la furia della stessa: “Stai dicendo stronz*t*, non mi fare questi discorsi perchè vado fuori di testa, mi sono emozionata, ho capito che forse il mio cuore poteva riaprirsi a qualcun’altro”. Il conduttore quando la showgirl è scoppiata a piangere, è intervenuto: “Ho capito che la tua è una reazione nervosa, non credo che nelle parole di lei ci sia un rimprovero, ti ha detto vedrai che in futuro qualcuno troverai”.

L’amaro sfogo di Cristina Quaranta: “Passo sempre dalla parte del torto”

La showgirl che di recente ha precisato di non essere la pedina di nessuno, si è scagliata contro la modella: “E’ la mia scelta non avere nessuno, sai quanti uomini posso avere qui fuori”. La 50enne si è sfogata:

“Passo sempre dalla parte del torto, adesso lei ci sta giocando su, vede invidia da parte mia, ma di cosa devo essere invidiosa di te, che abbiamo trent’anni di differenza”.

Successivamente l’ex ragazza di Non è la Rai ha nominato Giaele: “Vorrei che fosse più diretta”. La stilista ha risposto: “Sono andata da lei due volte, per chiederle alcune cose che ho scoperto, ha detto a Nikita che ha sbagliato a darmi un abbraccio quando ho litigato con Ginevra, la nomino per la sua incoerenza”.