Cristina Quaranta rimproverata da Alfonso Signorini: “Una roba orribile!”

GF Vip, la showgirl ammette l’errore fatto al conduttore: “Hai ragione”

Nella nuova puntata del noto reality show di Canale 5 c’è stato un confronto tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon, dopo l’acceso scontro avuto nello scorso appuntamento serale. Il conduttore dopo aver ascoltato ciò che le due concorrenti avevano da dirsi, ha rimproverato l’ex ragazza di Non è la Rai dicendole: “Non mi è piaciuto che non so con chi stessi parlando a un certo punto avete cominciato a litigare, una serie di aggettivi negativi, tra questi ci hai messo la parola mongoloide, ti riferivi in generale, neanche per scherzo, è una roba orribile“. La gieffina ha ammesso il suo errore: “Hai ragione”.



Nuovo confronto tra le due gieffine ai ferri corti: botta e risposta nella nuova puntata

Di recente Cristina Quaranta e Nikita Pelizon due protagoniste del GF Vip 7, se le sono dette di santa ragione. La showgirl a seguito della sfuriata e soprattutto della crisi di nervi avuta in puntata, si è sfogata: “Io ce l’ho con me stessa, continuo a fare gli stessi sbagli che ho sempre fatto, dipende dal mio autocontrollo, ho perso un padre, mio fratello, e mia madre ha avuto un infarto, pensavo di aver lasciato andare tutto il mio dolore”. Carolina Marconi non ha nascosto il suo dispiacere, nel vedere le due coinquiline ai ferri corti: “Spero che si chiariscono, erano molto legate all’inizio”. Stasera il conduttore si è rivolto alla modella: “Cosa pensi alla luce di quanto hai sentito, c’è una possibilità che vi possiate ritrovare?”. La replica della gieffina è stata: “A me piace avere una convivenza serena e tranquilla, non sapevo di queste perdite che ha auto, è sicuramente difficile da superare, però non mi ha chiesto scusa della sfuriata“. Non appena Alfonso Signorini le ha detto come mai non si è scusata con la compagna di gioco, la showgirl che nelle scorse ore ha spiazzato tutti, si è giustificata: “Hai detto che ti è capitato anche a te che una persona che ti faceva arrabbiare ti rideva in faccia, noi non ci siamo capite, non ce l’ho con lei, se non mi fosse piaciuta l’avrei nominata, ha cominciato ad attaccarmi nel momento in cui ha avuto dei problemi con Antonino”.

Cristina Quaranta zittisce la compagna di gioco: “Se non è personalità questa!”

Quando la modella le ha consigliato di lavorare sulla sicurezza, la showgirl l’ha zittita, visto che ha replicato: “Sono entrata in pigiama nella prima puntata, se non è personalità questa!“. Successivamente il conduttore ha fatto sapere di apprezzare l’ex ragazza di Non è la Rai, spiegando la ragione per cui ha deciso di inserirla nel cast del suo reality: “Lo dico con onestà l’ho voluta, mi piace il suo modo di fare”. Alfonso Signorini ha continuato il suo discorso riprendendo la concorrente, per aver usato la parola mongoloide: “Ho visto qualcosa che nn mi è piaciuto, non è stata la sfuriata, ok hai sclerato può capitare. Chiedi scusa, non si può cadere in queste robe tremende”.