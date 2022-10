Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta spiazza tutti: “Mi merito di uscire”

Cristina Quaranta viene allo scoperto: “Merito di essere eliminata stasera”

E’ appena andata in onda una nuova puntata del daytime del Grande Fratello Vip. E come di consuetudine sul finire della trasmissione si è collegato in diretta Alfonso Signorini, che al pubblico a casa ha dato le anticipazioni su ciò che succederà stasera. In questa occasione si è anche collegato con il confessionale della casa più spiata dagli italiani per scambiare quattro chiacchiere con tutti i concorrenti in nomination. A ognuno di loro il presentatore ha chiesto chi rischia di più di uscire dalla Casa di Cinecittà. E stavolta a spiazzare tutti è stata la bionda soubrette, che ha rivelato di credere sia giusto che venga eliminata:

“Inutile dirtelo…Ma ti dico se dovessi essere io ad uscire…Me lo merito…Per cui va bene così…”

Alfonso Signorini dopo la confessione choc della concorrente: “Hai fatto una disamina intelligente”

Successivamente il conduttore del Grande Fratello Vip ha preso la parola asserendo di credere che in questa circostanza Cristina Quaranta abbia fatto senza se e senza ma una disamina intelligente: “Beh…Hai fatto una disamina della situazione direi estremamente intelligente…” La showgirl, che giorni fa è stata attaccata da Giaele De Donà, ha comunque tenuto a chiarire di non indovinare mai i pronostici: “A parte che io non ho mai azzeccato un’uscita fino a questo momento…” Potrebbe essere davvero quest’ultima a rischiare l’eliminazione? In base ai sondaggi circolati online in questi ultimi giorni pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione sia proprio lei e Alberto De Pisis. Stasera ci potrebbero essere clamorosi colpi di scena?

Grande Fratello Vip anticipazioni, il conduttore rivela: “Stasera torna Marco Bellavia”

Sempre durante la puntata odierna del daytime del reality show vip Alfonso Signorini ha anche rivelato che stasera arriverà in studio Marco Bellavia. Quest’ultimo dapprima farà una lunga chiacchierata con il conduttore, e successivamente gli verrà dato modo di avere un confronto con i concorrenti, con i quali ha evidentemente ancora un conto in sospeso. Verrà inoltre dato ampio spazio a Giaele, che in questi giorni ha confessato di provare un sentimento nei confronti di Antonino. E poi ci sarà anche un confronto tra Ginevra Lamborghini ed Antonella Fiordelisi.