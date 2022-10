Diffida Romina Power-Domenica In: trapelato il motivo del provvedimento

La diffida dell’ex moglie di Al Bano al programma della Venier: svelato il motivo

A dir poco clamoroso quello che è successo ieri a Domenica In tra la padrona di casa Mara Venier e Loredana Lecciso, ospite in studio, con la prima che ha chiesto alla seconda di non nominare Romina Power dato che l’ex moglie di Al Bano aveva diffidato il suo programma. Ieri sera TvBLog ha svelato il reale motivo secondo il quale la cantante ha chiesto di non parlare di lei: la Power era preoccupata che la partecipazione della Lecciso fosse stato un pretesto per parlare di lei, dei suoi figli, del suo lavoro e della tournee con Al bano, e aveva chiesto alla produzione di evitare questo per timore che potesse ledere alla sua immagine. Però secondo quanto rivelato, le sue preoccupazioni erano infondate, dato che Domenica In non aveva intenzione di parlare di lei, ma si voleva concentrare solo sull’ospite, appunto Loredana Lecciso.

Ciò che è successo in diretta a Domenica In: “Non nominare Romina Power, ci ha diffidati”

Questo siparietto accaduto ieri pomeriggio ha destato scalpore sui social e tra i telespettatori, dato che era risaputo della forte amicizia che lega Mara Venier a Romina Power, seppur quest’ultima non abbia mai visto di buon occhio Loredana Lecciso, la quale ha preso il suo posto al fianco di Al Bano. La conduttrice ha dunque rivelato davanti a tutta Italia di aver ricevuto una diffida da Romina Power, avvertendo l’ospite in studio che almeno per il momento la cosa migliore fosse non nominarla né far riferimento a cose sul suo conto, nominando la cantante ben quattro volte e facendole gli auguri in un modo che é parso più come una frecciatina. La moglie attuale di Al Bano non ha commentato l’accaduto, dicendosi solo dispiaciuta per quanto successo anche se non ne sapeva nulla.

Amicizia al capolinea tra le due donne? Ciò che è successo nei giorni scorsi

Questa rivelazione spiazzante e imprevedibile ha sorpreso proprio tutti, telespettatori, utenti sui social e addetti ai lavori, i quali non si aspettavano una diffida dell’ex moglie di Al Bano alla cara e vecchia amica, mettendo in dubbio la loro lunga amicizia, che potrebbe essere giunta al capolinea dopo tanti anni. Da ricordare il fatto che la cantante statunitense, dopo aver accettato l’invito della Venier, ha poi preferito il programma di Silvia Toffanin per una sua intervista, mentre Domenica In ha poi invitato pochi giorni dopo la sua rivale Loredana Lecciso e dichiarando a tutti della sua diffida nei confronti del programma. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa intricata vicenda.