Doc-Nelle tue mani 3 in onda nel 2024, è polemica: “Slittamento eccessivo”

Telespettatrice lamenta i tempi di lavorazione della serie tv: “L’idea di aspettare non mi piace”

Mentre in queste sere i fan di Luca Argentero possono vederlo dietro il bancone di Striscia la notizia nell’inedita veste di conduttore in molti si chiedono quando tornerà nei panni del dottore più amato d’Italia. Al momento però pare che bisognerà aspettare un bel po’. Infatti l’attore in un’intervista ha detto che Doc-Nelle tue mani 3 andrà in onda nel 2024 e difficilmente prima, visto che i lavori per portarlo a termine, tra sceneggiatura e riprese, richiedono molto tempo. Una lettrice di Nuovo Tv, e fan della serie, ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone lamentandosi:

“Non le sembra uno slittamento eccessivo? Come mai ci sono tempi così lunghi tra una stagione e l’altra? Io sono innamorata di questa fiction e l’idea di aspettare non mi piace”.

Il giornalista difende la lavorazione di Doc 3: “Per fare una buona fiction servono tempo e cura”

A rispondere a tono alla fan impaziente di vedere la terza stagione della fortunata serie tv di Rai1 ci pensa Alessandro Cecchi Paone che si schiera dalla parte della fiction. Quest’ultimo infatti spiega alla lettrice del settimanale, e telespettatrice della serie con protagonista il dottor Andrea Fanti (Luca Argentero), che i tempi non sono lunghi, se non per i fan impazienti. Poi aggiunge:

“Per fare una buona fiction servono tempo e cura. E Doc non è una soap, che invece si gira in fretta e in serie”.

Cosa si sa ad oggi sulla terza stagione della serie tv di Rai1

Che la terza stagione della fiction di Rai1 ci sarà è ormai cosa certa. Su quando invece andrà in onda è ancora presto per dirlo. Attualmente, infatti, non si sa nemmeno quando inizieranno le riprese. E se Luca Argentero ha svelato qualche dettaglio in più circa i tempi di preparazione e il rientro sul set, su tutto il resto aleggia il più assoluto riserbo. Gli sceneggiatori sono già al lavoro da mesi, motivati dai grandiosi ascolti che Doc-Nelle tue mani ha totalizzato nella scorsa stagione televisiva anche con la seconda serie. Cosa succederà stavolta ai protagonisti?