Dramma Uomini e Donne, figlio Rosa Perrotta in ospedale: cos’è successo

Uomini e Donne, l’ex tronista finisce in ospedale: c’entra suo figlio

Queste sono state ore di paura per la popolare ex tronista del dating show Rosa Perrotta. Cos’è successo stavolta? Quest’ultima è stata costretta ad andare all’ospedale d’urgenza per via di suo figlio. A raccontare la brutta vicenda è stata lei stessa nelle sue storie sul social fotografico. Ovviamente i suoi tanti fan si sono immediatamente preoccupati. In pratica la donna ha rivelato che suo figlio ha tossito insistentemente tutta la notte. E quest’ultima, evidentemente preoccupata per le sorti di suo figlio, non è riuscita a prendere sonno. Purtroppo questo è stato solo l’inizio dell’incubo.

Rosa Perrotta preoccupata per il figlio: “Ha avuto un sfogo cutaneo”

Purtroppo i problemi per l’ex tronista di Uomini e Donne non sono finiti qua. Difatti nelle ore successive lo stato di salute di suo figlio è peggiorato, visto che ha avuto un improvviso sfogo cutaneo. A quel punto l’ex protagonista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, la quale ha raccontato di essere in crisi con il compagno, è stata costretta a portarlo in fretta e furia all’ospedale per dare soccorso al piccolo: “La faccia di chi non trova pace da giorni. Stiamo andando in ospedale. Ethan ha avuto uno sfogo cutaneo…” Ha poi pubblicato alcune foto del corpo del bambino in cui è possibile vedere bene i tanti bubboni. Molti hanno ipotizzato che il bimbo possa aver avuto una reazione allergica dovuto ad una puntura di zanzara.

Bambino dell’ex tronista di Uomini e Donne in ospedale: cosa ha avuto?

A stretto giro anche il padre del piccolo, Pietro Tartaglione, ha pubblicato la foto dell’ospedale nelle sue storie su instagram per confermare quello che sta succedendo. Al momento non è dato sapere cosa ha avuto il figlio di Rosa Perrotta, la quale appena ne saprà di più informerà tutti i suoi innumerevoli follower decisamente preoccupati per quello che sta succedendo, visto anche le foto del bambino pieno di bubboni. In attesa di saperne di più non possiamo far altro che fare i più sinceri auguri ai due ex protagonisti del dating show, nella speranza che il figlio si riprenda il prima possibile.