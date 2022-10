È sempre mezzogiorno, appello di Antonella Clerici: “Mi raccomando”

Antonella Clerici si rivolge ai telespettatori di Rai1: “Comportiamoci da bestie”

Nuova puntata di È sempre mezzogiorno oggi, giovedì 6 ottobre, come sempre dalle 11:55 circa su Rai1. Nuove ricette gustosissime, nuovi giochi telefonici, immancabili le gag di Alfio e anche la riflessione della conduttrice in apertura di puntata. E così, dopo la classica sigla del programma, Antonella è entrata in studio sulle note della canzone “Azzurro”. Qui ha subito fatto il collegamento con il cielo di questi giorni e con i frutti e gli ortaggi della stagione. Poi ha aggiunto:

“Quindi andiamo a passeggiare nel bosco ma mi raccomando non sporchiamolo. Facciamo come gli animali che invece hanno cura del bosco. Insomma per una volta comportiamoci da bestie e non sporchiamo i boschi”.

La conduttrice di È sempre mezzogiorno innamorata dell’autunno: “Guardate che meraviglia”

Mentre nelle ultime ore è emerso un retroscena su Antonella Clerici e sul suo programma che conduce giornalmente, la conduttrice oggi è apparsa più felice e serena che mai. Il motivo è presto detto: Antonella, come più volte da lei raccontato, non sopporta il caldo mentre ama le stagioni fredde. E in particolare l’autunno è sicuramente un periodo dell’anno che le piace molto. Per questo, nel sentire il brano di sottofondo, la Clerici ha detto:

“L’azzurro mi piace. L’azzurro cielo, il sole. Guardate che meraviglia il bosco alle nostre spalle con questi colori autunnali. E poi dà i frutti migliori, i funghi, i tartufi, le castagne, i corbezzoli e chi più ne ha più ne metta”.

Antonella Clerici e la gag su Roma: “Non posso dirlo ma i romani mi hanno capita”

Dopo aver parlato dunque della stagione autunnale la conduttrice di È sempre mezzogiorno si è rivolta agli scoiattolini per fornire uno degli indizi che vengono comunicati nel corso della puntata. E proprio davanti agli scoiattolini Antonella ha ricordato ancora una volta che gli animali non sporcano i boschi, ma anzi li rispettano pur vivendoli e dunque gli umani dovrebbero prendere esempio da loro. Antonella ha poi ricordato che per il famoso gioco del Bonsai oggi mancavano solo 23 numeri. E proprio su questo ha aggiunto:

“A Roma vuol dire fortuna”.

Una pausa lunga per la parola più usata e tra le risate ha concluso: “Non posso dirla ma i romani mi hanno capito”.