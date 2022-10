È sempre mezzogiorno, trapelato retroscena: “Ecco com’è Antonella Clerici”

Soddisfazione per gli ascolti di E’ sempre mezzogiorno: “La conduttrice è una maestra”

Si è raccontato a TvBlog il capo dei contenuti di Stand By Me, la società che produce il programma del mezzogiorno di Rai1 condotto da Antonella Clerici: nell’intervista in questione Davide Acampora ha espresso la sua soddisfazione per la crescita in ascolti che anche questa nuova edizione sta ottenendo, definendo Antonella “un’ambasciatrice del sorriso”.

Abbiamo sempre puntato sulla creazione di una bella atmosfera in studio, è la forza delle produzioni quotidiane: in questo la Clerici è maestra

ha dichiarato, continuando: “Ha una grandissima capacità di essere autentica e trasparente nei confronti dei suoi telespettatori”.

E’ sempre mezzogiorno: “Siamo molto soddisfatti degli ascolti”, parla Davide Acampora

Ponendo l’attenzione sugli ascolti, il responsabile dei contenuti di Stand By Me ai microfoni di Blogo ha spiegato:

Nelle prime due settimane quest’anno abbiamo ottenuto una media del 16.1% di share, con 1milione 495mila telespettatori e una permanenza del 39.6%, a differenza dell’anno scorso quando la media di share è stata del 15.3% con una permanenza del 38%.

Acampora si è detto inoltre felice di sapere che la trasmissione genera grande attesa nel palinsesto, sottolineando anche che solitamente prende la linea dal 14% di share, facendolo appunto salire. Soddisfazione anche per la quota di pubblico giovane che Antonella Clerici riesce a coinvolgere, cosa non affatto scontata.

“Non immagino la trasmissione senza Antonella Clerici”, le parole del capo contenuti di Stand By Me

Prima della conclusione della breve intervista, Davide Acampora ha asserito di non riuscire ad immaginare, in futuro, E’ sempre mezzogiorno senza la sua attuale padrona di casa, definendola “il perno del programma”.

E Antonella oggi, lo ricordiamo, ha aperto la trasmissione parlando di una giornata bellissima, mentre sul finire della diretta ha salutato e fatto il suo in bocca al lupo a Lorenzo Biagiarelli che da sabato sera sarà in gara a Ballando con le stelle, motivo per il quale domani e dopodomani non sarà presente ma tornerà nelle prime puntate della settimana prossima (per qualche tempo non parteciperà a tutte le puntate, dovendo lavorare, appunto, anche a Ballando).