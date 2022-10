È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ammette: “C’è una difficoltà”

“Decidere la scaletta di È sempre mezzogiorno non è semplice”, la confessione della nota conduttrice

Ama l’improvvisazione Antonella Clerici ma nulla è lasciato al caso nel suo programma del mezzogiorno di Rai1. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha ammesso infatti:

“Le sorprese, come quando Alfio si veste in modo strano, non mi vengono anticipate perchè quando sono stupita mi si legge in faccia ed è bello che il pubblico partecipi al mio stupore”.

Ha poi raccontato di non avere un copione in diretta ma di sapere tutto quello che accade in puntata. Insieme agli autori decide la scaletta, pensa alle ricette e se necessario cambia l’ordine. La signora del mezzogiorno di Rai1 ha ammesso poi:

“Decidere la scaletta non è semplice”.

Ha sottolineato di sapere come posizionare le ricette e insieme agli autori decide la griglia della settimana ed è anche un’appassionata di marketing. La conduttrice ha dichiarato di essere molto attenta a proporre piatti in linea con i prodotti stagionali.



Antonella Clerici svela: “Non è detto che non inizi a cucinare anche io in tv”

Con 22 anni di esperienza alle spalle la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha sottolineato però che difficilmente si lancerebbe in un programma dove cucinare in prima persona. “Non è detto che nella seconda parte della mia vita non inizi a cucinare io in tv” ha raccontato precisando poi:

“Però c’è chi lo fa molto meglio di me, mentre io credo di essere capace a fare il mio lavoro con la parlantina meglio di come farei cucinando”.

Ha sottolineato di amare anche parlare di cronaca e attualità nel programma di Rai1 che, nella prima parte è più radiofonico e raccontato mentre nella seconda, con le ricette da seguire, diventa propriamente televisivo.

“Il bosco è il mio posto preferito, un ambiente magico”, la dichiarazione di Antonella Clerici

Non ha dubbi la conduttrice di Rai1, addolorata per una perdita di recente, il suo posto preferito a È sempre mezzogiorno è il bosco: “È un ambiente magico che dà l’idea non di uno studio televisivo ma di una casa”. L’elemento che più l’attrae dello studio è però l’altalena, da cui è caduta una volta dopo una spinta di Alfio. Ha raccontato di amare dondolarsi durante le pause pubblicitarie e l’altalena la fa sentire dentro una favola.