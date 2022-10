Dolore a È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici e la grande attrice morta

Antonella Clerici apre con la morte di Angela Lansbury: “La ricorderemo sempre con affetto”

Si è aperta con la sigla de La signora in giallo la puntata di E’ sempre mezzogiorno di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, dove la padrona di casa, una volta raggiunto il centro dello studio, ha dedicato un pensiero ad Angela Lansbury, morta ieri all’età di 97 anni. “Voglio iniziare con questa sigla che ha accompagnato intere generazioni” ha commentato la conduttrice, appunto con la sigla del famosissimo telefilm in sottofondo. “La serie andava in onda su Rai1 proprio in questo orario” ha poi ricordato, definendo la Lansbury “una bellissima e bravissima attrice”.

“Per tutti è Jessica Fletcher”, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ricorda l’attrice scomparsa

“Angela Lansbury è sempre stata per tutti Jessica Fletcher“ ha aggiunto subito dopo Antonella Clerici, citando poi Cabot Cove, nel Maine, la cittadina situata sulla costa dell’oceano Atlantico nella quale si sono svolte tantissime delle vicende raccontate nel telefilm, essendo il luogo di residenza della scrittrice di libri gialli che scovava gli assassini.

Jessica risolveva, da signorotta, dei gialli incredibili

ha detto in proposito Antonella, mentre nello schermo dello studio è apparsa la foto dell’attrice morta ieri.

E’ sempre mezzogiorno, le parole della conduttrice su Angela Lansbury: “Ha avuto una vita piena”

“Ha vissuto davvero una vita piena e noi la ricorderemo sempre con tanto tanto affetto” ha poi concluso Antonella Clerici sempre riferendosi all’attrice scomparsa, mentre in studio è partito un applauso. La signora in giallo, come ha detto Antonella (della quale oggi un noto settimanale ha pubblicato foto inedite fatte con il compagno), è andata in onda per molti anni su Rai1 alle 12.30, quindi nella fascia oraria in cui attualmente è in video il suo programma: un tempo il telefilm veniva trasmesso particamente tutto l’anno, mentre successivamente è stato mandato in onda solo nei mesi estivi in sostituzione de La prova del cuoco, che si fermava da giugno ad agosto. Attualmente occupa più o meno la stessa fascia oraria, andando in onda dalle 13.00 alle 14.00, ma su Rete4, canale che lo trasmette ormai da diverse stagioni.