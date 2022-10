È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici pazza di gioia: “Bella notizia”

Antonella Clerici racconta la notizia del fornaio di Monterosso: “Mi sembra una cosa molto bella”

È iniziata una nuova settimana e puntuale come ogni lunedì è tornato in onda anche È sempre mezzogiorno insieme a tutti i cuochi e al cast del programma. Dopo essere entrata in studio più felice che mai, cantando l’immancabile sigla del programma di Rai1, la conduttrice ha detto che stamattina leggendo i giornali ha notato qualcosa che l’ha colpita molto.

“Mi è saltata all’occhio una notizia molto bella. A Monterosso, sapete una delle 5 terre, un fornaio ha messo a disposizione il suo forno”

ha spiegato Antonella. Effettivamente la notizia è delle ultime ore e vede questo fornaio ligure fornire gratuitamente il proprio forno in una determinata fascia oraria per chiunque voglia portare qualcosa da cuocere. L’idea nasce per risparmiare sulle bollette in questo periodo difficile. “Mi sembra una cosa molto bella” ha concluso la Clerici.

La conduttrice di È sempre mezzogiorno raggiante per il weekend: “Sono molto contenta”

Nonostante abbia vissuto una difficoltà Antonella Clerici non perde mai il suo contagioso sorriso che il pubblico di Rai1 ama così tanto. Ma in particolare oggi la conduttrice è apparsa sicuramente ancora più felice rispetto al solito.

“Io sono molto contenta. Intanto perché iniziamo una nuova settimana insieme, poi perché abbiamo passato un bel weekend, poi vi racconterò il mio”

ha detto la Clerici. Quest’ultima ad inizio puntata ha poi annunciato uno spazio dedicato, come ogni lunedì, a Ballando con le stelle e al commento dell’esibizione di Lorenzo Biagiarelli.

Antonella Clerici entusiasta del concorrente: “Ci ha stupito”

Dopo aver fatto la consueta presentazione la conduttrice ha accolto in studio Daniele Persegani che ovviamente non ha fatto mancare nemmeno oggi diverse critiche per Lorenzo Biagiarelli e per la sua esibizione. “Sembrava che non avesse digerito il wasabi” ha detto lo chef di È sempre mezzogiorno che non ha mai nascosto la sua voglia di partecipare al programma di ballo di Rai1. Invece Antonella, dopo aver fatto i complimenti a Ballando per il grande successo che sta ottenendo quest’anno, ha detto:

“Lorenzo ci ha stupito. Sai che con i capelli sciolti sei veramente figo? Stai bene. Io faccio il tifo per Lorenzo e lo farò fino alla fine”.

Nulla da fare invece per convincere Persegani che ha dato un misero 4 a Biagiarelli.