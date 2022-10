“Giornata bellissima”, Antonella Clerici l’ha svelato a È sempre mezzogiorno

E’ sempre mezzogiorno, l’annuncio della conduttrice: “Oggi è un giorno bellissimo”

Non è mancato neanche oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, l’appuntamento con il programma del mezzogiorno di Rai1 condotto da Antonella Clerici che, finita la sigla e raggiunto il centro dello studio, ha rivelato ai telespettatori che quella odierna è la giornata dedicata agli insegnanti. “Oggi è un giorno bellissimo, perchè è la giornata mondiale degli insegnanti” ha esordito, continuando:

L’insegnante non è solo una persona che riempie i nostri ragazzi di nozioni, ma contribuisce anche al loro pensiero critico.

“L’insegnante che è un bravo insegnante, sa rendere anche adulti e consapevoli i ragazzi, collaborando un po’ con l’educazione che i genitori danno ai propri figli”.

“Grazie a tutti gli insegnanti”, il messaggio di Antonella Clerici all’inizio della diretta

Sentendo le parole della conduttrice, tutti i protagonisti presenti oggi in studio a E’ sempre mezzogiorno hanno fatto un applauso, mentre Antonella ha continuato dicendo: “Grazie, quindi, agli insegnanti, che sono la forza dell’educazione dei nostri ragazzi, aiutandoli ad essere quelli che saranno”.

Un caro saluto a tutti e grazie ancora per quello che fate

ha poi concluso, rivolgendosi direttamente agli insegnanti.

Nel corso della trasmissione ha invece invitato i telespettatori a prenotarsi per giocare al gioco del bonsai, la cui cifra in palio è ormai molto alta: “Avete 23 possibilità di risposta per vincere” ha sottolineato, appunto perchè il cerchio si è stretto parecchio e l’oscillazione dell’intervallo dei numeri possibili si è ridotta a 23.

Lorenzo Biagiarelli lascia (per questa settimana) E’ sempre mezzogiorno

Alla fine della puntata, Antonella Clerici e tutti i suoi compagni di viaggio hanno salutato e fatto un grande in bocca al lupo a Lorenzo Biagiarelli che domani e dopodomani non sarà presente perchè impegnato a Roma con le prove di Ballando con le stelle, al via sabato sera: per qualche tempo a E’ sempre mezzogiorno interverrà infatti solo nei primi appuntamenti settimanali, dato che da metà settimana a sabato sarà a Roma, appunto per Ballando (la trasmissione culinaria va in onda invece da Milano), ma ha promesso che si collegherà da remoto a volte.