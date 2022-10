Elenoire Ferruzzi fa dietrofront su Attilio Romita: “Mi ha corteggiata”

L’artista non è stata sincera sull’incontro con il giornalista: la verità dopo la puntata

Elenoire Ferruzzi nella puntata del reality show andata in onda ieri ser,a ha fatto chiarezza sull’incontro avuto con Attilio Romita prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà. La famosa artista quando il conduttore le ha chiesto se c’è stato del tenero tra lei e il giornalista ha smentito: la versione della donna però non ha convinto Alfonso Signorini. In effetti dopo la diretta su Canale 5 l’icona trans ha ammesso di non essere stata del tutto sincera, visto che ha dichiarato:

“Se mi ha corteggiata? Si, però non mi andava qui, non era il caso di dire. Poi era anche più giovane lui. Si tratta di 15/20 anni fa”.

Lo storico volto del Tg1 ha corteggiato la showgirl in passato? Lei ammette: “Era un bell’uomo”

Nell’appuntamento del GF Vip 7 che i telespettatori hanno seguito ieri, Elenoire Ferruzzi ha ribadito di aver conosciuto Attilio Romita a un evento passato. Quest’ultimo non appena si è trovato faccia a faccia con la sua compagna di gioco su cui è emersa una rivelazione choc di recente, ha detto di non ricordarsi dell’incontro di cui parla. Il giornalista dopo aver visto una fotografia in cui la stessa era diversa, ha ammesso di non averla riconosciuta, precisando che tra loro non c’è stato nulla. Anche l’icona trans quando il conduttore le ha chiesto cosa è accaduto tra loro e si sono amati ha affermato: “Grandi cin cin, io pensavo che lui si ricordasse. Te la sto raccontando giusta. Amati è un parolone. La notte di passione non è successa, nemmeno un bacio”. Ieri sera la showgirl ha dato l’impressione di non aver detto tutta la verità, dato che nemmeno Alfonso Signorini ha creduto alla sua versione. Al termine della puntata, la diretta interessata quando Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti l’hanno invitata a sbottonarsi sulla serata trascorsa con il 69enne, ha vuotato il sacco ammettendo di essere stata corteggiata dallo stesso:

“Si tratta di una cosa successa molti anni fa. Avevo 19 anni circa in quella foto che avete visto. Ero molto diversa. Era un bell’uomo, parliamo di tanti anni fa, ma anche adesso sta bene”.

La discussa gieffina parla del suo trasferimento a Milano: “Ho sofferto davvero tanto”

Di recente la showgirl si è aperta con i suoi compagni di avventura, raccontando la sua storia. L’icona trans ha fatto sapere di essere andata a vivere da sola a Milano in un monolocale piccolo, dopo aver compiuto 18 anni: “Quando ho detto ai miei che mi sarei trasferita erano contrarissimi. Mio padre mi ha detto arrangiati, non ti do una lira. E così ho fatto, mi sono arrangiata. Ho sofferto davvero tanto in quella situazione, che mi sono detta appena avrò dei soldi vorrò solo case grandi”. Dopo essersi sistemata economicamente, la donna si è trasferita in una casa di lusso: “Ho due ingressi, uno in una via, l’altro in un’altra via”. Ieri sera invece l’artista ha elogiato Luca Salatino: “Una delle anime più belle che abbia conosciuto”.