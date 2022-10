Eleonora Daniele: “Serata importante”, annuncio in diretta a Storie Italiane

“Quella di oggi sarà una serata importante”, l’annuncio della conduttrice di Storie Italiane

Non è mancato neanche oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, l’appuntamento con il programma condotto da Eleonora Daniele, dove sul finire della diretta è intervenuta Tiziana Rocca per lanciare un importante evento a supporto della Croce Rossa, quest’anno giunto alla tredicesima edizione. “Quella di oggi sarà una serata importante, tra poco ne parleremo con Tiziana Rocca” ha premesso Eleonora, mandando in onda alcune immagini delll’edizione dello scorso anno dell’evento in questione, e presentando poi la sua ospite. “Quest’anno ci sono tante emergenze, aiuteremo gli abitanti della Marche colpiti dall’alluvione ma anche la popolazione dell’Ucraina ferita dalla guerra” ha spiegato la Rocca, annunciando poi la partecipazione di tanti personaggi del mondo dello spettacolo e ringraziando la Daniele che ogni anno supporta l’iniziativa.

Tiziana Rocca a Storie Italiane: “Momento difficile, felici di supportare la Croce Rossa”

“Quello che stiamo vivendo è un momento molto difficile, siamo felici di supportare Croce Rossa Italiana” ha dichiarato l’ospite di Eleonora Daniele, che per l’evento in questione ha annunciato la presenza di Raoul Bova, Greta Scarano, Lino Banfi, Gina Lollobrigida che tornerà a mostrarsi in pubblico dopo i recenti problemi di salute, ma anche Giovanna Ralli, Serena Autieri e Lillo: quest’ultimo sarà anche uno dei protagonisti della festa del cinema di Roma, come ha detto Tiziana Rocca, la quale ha specificato che l’evento di stasera è un po’ l’anteprima del festival del cinema.

Tu, Eleonora, supporti sempre la nostra iniziativa, sei sempre vicina quando c’è un evento di solidarietà

ha detto inoltre la Rocca, che ieri a La vita in diretta ha svelato che sarà proprio Eleonora Daniele a condurre lo spettacolo legato all’evento.

A Storie Italiane Sandro Giacobbe ospite con la moglie Marina, reduci dal matrimonio

Poco prima Eleonora Daniele (che qualche giorno fa a La vita in diretta ha raccontato una cosa mai successa prima) ha ospitato invece Sandro Giacobbe e la moglie Marina Peroni, che si sono appena sposati. Dopo aver raccontato tutti i dettagli dell’evento che li ha visti coronare il loro sogno d’amore, Marina ha lanciato uno strano messaggio dicendo, sorridendo: “Ringrazio alcune persone che hanno salvato il nostro matrimonio”. Sandro ha quindi aggiunto scherzosamente: “Ma non diciamo perchè…”.