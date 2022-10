Eleonora Giorgi, botta e risposta a La vita in diretta: “Mi stai spaventando”

La vita in diretta, il botta e risposta dell’attrice con un’altra ospite: “Mi spaventi!”

Simpatico botta e risposta, ovviamente scherzoso, di Eleonora Giorgi con un’altra ospite de La vita in diretta nella puntata andata in onda oggi, martedì 11 ottobre 2022, dove nel talk che si è svolto come da tradizione nella seconda parte della trasmissione, si è parlato, tra le altre cose, della donna che qualche tempo fa in Sardegna ha messo al mondo una bambina all’età di 57 anni. L’ospite in questione ha dichiarato, in proposito: “Se si fa un figlio in età così avanzata, bisogna ricordarsi che lo si potrà accompagnare solo per una piccola parte della sua vita…”. Sentendo ciò, Eleonora è balzata in piedi dicendo: “Oh, guarda che io ho dieci anni più di quella donna! Età avanzata? Sei matta? Mi stai spaventando!”, come già precisato, in tono scherzoso.

“A 57 anni ci sono ancora almeno 30 anni di vita davanti”, le parole di Eleonora Giorgi

“Sono già in uscita? A 57 anni ce ne sono probabilmente almeno altri 30 ancora!” ha dunque commentato l’attrice ai microfoni de La vita in diretta, facendo scoppiare a ridere sia Alberto Matano che tutte le altre ospiti del talk, tra cui Valeria Marini che, parlando della protagonista della storia, ha innanzitutto mandato alla donna i suoi auguri, spiegando poi che l’età è solo un numero e comunque tante cose variano di donna in donna e dipendono anche dalla genetica. Un’altra ospite ha dichiarato invece:

Le donne che compiono un passo del genere in età avanzata, non lo fanno in modo avventato: evidentemente sono in salute e diventano mamme dopo averci provato per anni.

La vita in diretta, talk sulla maternità avanzata: “Non è un atto di egoismo”

Una terza ospite di Alberto Matano è intervenuta successivamente, dicendo: “Non sono d’accordo con chi parla di egoismo quando si vive la maternità in tarda età. La maternità è dare la vita, è un atto di generosità e di amore”.

Le età non sono più le stesse di un tempo, io sono mamma di un ragazzino di 10 anni che magari tra 6-8 anni già non vorrà più stare con me. E’ tutto diverso rispetto ad un tempo

ha dichiarato l’ospite, sempre in merito alla storia della donna di 57 anni diventata mamma.