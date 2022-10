Eleonora Giorgi, segreto sul figlio Paolo Ciavarro: “Non voleva Clizia”

Clizia Incorvaia e la rivelazione choc dell’attrice: “Mio figlio non la voleva”

Paolo Ciavarro e la sua compagna si sono conosciuti ed innamorati anni fa nella casa più spiata dagli italiani. E da quel momento non si sono più lasciati nemmeno un minuto, dando tra l’altra alla vita il loro primo figlio insieme giusto 8 mesi fa. Forse non tutti sanno che inizialmente il giovane ragazzo, nel momento in cui ha saputo il lavoro di Clizia (l’influencer), ha subito dichiarato di non credere sarebbe potuta essere la donna per lui. A svelare questo clamoroso retroscena ci ha pensato Eleonora Giorgi sull’ultimo numero del settimanale Nuovo:

“Prima del GF Vip gli avevo detto di essere sicura che avrebbe legato con lei nella casa…Lui va a vedere il suo profilo instagram e mi dice ‘Ma mamma, figurati! Io mai con un’influencer…”

E invece le cose hanno preso un’altra piega.

Paolo Ciavarro e la sua compagna, l’attrice svela: “L’avevo capito subito che tra loro ci sarebbe stato feeling”

Successivamente la giornalista del magazine Nuovo ha chiesto ad Eleonora Giorgi se pensa che sia merito anche un po’ suo se alla fine Clizia Incorvaia e suo figlio si sono innamorati e hanno messo su famiglia. E quest’ultima, con la proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, si è limitata a dire di non poter rispondere a questa domanda, anche se in effetti ha capito fin dal primo momento che tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa di bello:

“Non lo so se l’ho influenzato, ma di certo ho capito che tra loro ci sarebbe stato qualcosa…Sono molto empatica, e quando li ho visti insieme al GF Vip non ho avuto più dubbi…”

E chissà se dopo tanto vociferare finalmente Paolo e Clizia si sposeranno.

Eleonora Giorgi non ha dubbi: “C’è complicità tra me e la compagna di mio figlio”

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi fatto presente che tra lei e Clizia Incorvaia c’è sempre stato un ottimo rapporto, nonostante siano ‘suocera e nuora’: “C’è tanta complicità?”. E l’attrice ha subito risposto che la giovane influencer ha caratteristiche che ama molto:

“E’ ospitale tanto nell’anima quanto nella vita quotidiana…Si è trasferita da Milano a Roma in un paio di giorni e in poco tempo tutti nel quartiere la conoscono e la salutano…”

La mamma di Paolo Ciavarro ha poi fatto notare che ogni volta che passa lei tutto si illumina: “E’ come un raggio di sole…”