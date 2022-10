Elettra Lamborghini e la frecciata al GF Vip: “Mi fanno venire l’emicrania”

La cantante è tornata a parlare del programma e di sua sorella: “Mi fanno venire l’emicrania”

Elettra Lamborghini torna a parlare in maniera poco velata del Grande Fratello e di sua sorella. Infatti la famosa cantante, che solo ieri ha lanciato il suo nuovo singolo “Todo Pago” in collaborazione con Perro Primo, in una delle storie pubblicate nelle ultime ore sul suo profilo Instagram si è lasciata andare a un piccolo sfogo su ciò che sta accadendo in questi giorni: “Ultimamente il mio Instagram è matto, non mi va proprio più di usarlo, lo apro e vedo gente di cui non me ne frega niente che mi fanno venire solo l’emicrania e so che comunque ormai sono sballatissimi”. Non è difficile intuire che è una ulteriore frecciata al reality e a sua sorella maggiore. Chissà se Alfonso Signorini farà vedere anche questo video a Ginevra nella prossima puntata di lunedì

Il botta e risposta tra le sorelle Lamborghini che sta facendo impazzire l’Italia

Queste parole di Elettra sono solo l’ultimo capitolo del botta e risposta che ormai tiene banco da circa mezzo mese, ovvero da quando è iniziato il padre di tutti i reality. Nel corso dell’ultima puntata, Ginevra ha risposto al lungo post di sua sorella mostratole da Alfonso Signorini insistendo sul fatto che vorrebbe avere un faccia a faccia con lei per recuperare il rapporto, interrotto pare bruscamente nel 2019 per incomprensioni professionali come rivelato dal settimanale Chi. Sembra però improbabile una pace tra le due, a maggior ragione in televisione o anche tra le mura domestiche, con Elettra che è stata categorica nel ribadire che ha le sue ragioni e che non vuole fare show, avendo già mandato un paio di diffide al GF Vip e alla sorella.

Il parere del pubblico e di Sonia Bruganelli sui comportamenti di Ginevra Lamborghini

Fanno discutere i comportamenti della figlia del noto imprenditore italiano all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La ragazza risulta simpatica nei siparietti in cui per esempio prende in giro scherzosamente Luca Salatino, facendo finta di essere sua sorella e imitando la sua parlata, oppure per altre imitazioni, mentre è meno apprezzata quando si accende in alcuni scontri con altri concorrenti, come Sofia Giale De Donà, attaccandola in maniera pesante non condividendo la sua concezione di amore, oppure con Marco Bellavia, sul quale nelle ultime ore ha fatto una rivelazione choc. Infatti, nella scorsa puntata Sonia Bruganelli si è esposta su Ginevra, dicendole che le fa paura per i suoi continui alti e bassi.