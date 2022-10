Ginevra Lamborghini choc su Marco Bellavia: “Merita di essere bullizzato”

L’ex conduttore attaccato dalla musicista: “Per me ha sbagliato già troppo”

Continua a esserci un vero e proprio accanimento da parte di quasi tutti i concorrenti, del reality show condotto da Alfonso Signorini nei confronti del compagno di gioco Marco Bellavia. Ginevra Lamborghini addirittura ha infiammato il web dopo aver pronunciato delle parole choc, visto che oltre ad accusare l’ex conduttore di Bim Bum Bam di usare molto le mani per toccare le donne nella casa di Cinecittà ha rincarato la dose affermando:

“Per me hai già sbagliato troppo. Quindi ti meriti pure di essere bullizzato. Poverino il ca**o”.

Il mental coach difeso dalla giovane influencer. L’accusa dello stylist scatena una bufera social

Senza ombra di dubbio Marco Bellavia, uno dei protagonisti del GF Vip 7 non sta vivendo una situazione facile nella casa più spiata dagli italiani. Il mental coach dopo essere stato attaccato da parecchi coinquilini si è aperto con Antonella Fiordelisi, rivelandole qual’è il suo malessere che gli provoca continue crisi di pianto: “Si tratta di ansia e paura. Sono sotto stress qui dentro. Ma anche fuori non sono stato bene. Quando andavo in metropolitana soffrivo di attacchi di panico”. Gegia dopo aver ascoltato lo sfogo del 57enne che quindi ha detto di soffrire di depressione, si è scagliata nuovamente contro lo stesso: “Se stai male questo non è il posto per te”. A difenderlo ci ha pensato la giovane modella e influencer: “Basta, non è giusto che continuate ad attaccarlo così”. Ma l’accusa più pesante l’ha fatta Giovanni Ciacci scatenando una bufera social, dopo che il suo compagno di gioco l’ha nominato dicendogli di essere certo che lui non uscirà dal gioco per la sua storia: “Ti devi vergognare. E’ per quelli come te che ancora c’è discriminazione. Le parole che hai detto fanno schifo”.

Tutti contro Marco Bellavia. Interviene il figlio: “Ti vogliono far passare per quello che non sei”

A intervenire in difesa del 57enne è stato anche il figlio Filippo, che si è fatto sentire sui social precisamente tramite una Instagram story scrivendo: “Papà vola come una farfalla, pungi come un’ape. In questi anni mi hai insegnato ad essere questo, un combattente, un guerriero. E io voglio essere come te, non mollare!”. Il ragazzo dopo aver elogiato il padre ha aggiunto:

“Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente”.

Intanto è arrivato anche il sostegno dalla sua ex collega Cristina D’Avena, visto che ha rotto il silenzio attraverso Twitter: “Forza! Ti sto seguendo. Ti voglio bene”.