Elisa Isoardi non decolla, la Rai corre ai ripari: palinsesto stravolto

Vorrei dirti che cambia orario: importante novità per la popolare conduttrice

E’ innegabile che purtroppo l’inizio di questa stagione Televisiva per Elisa Isoardi è stato tutto tranne che semplice. Difatti il suo programma domenicale in onda il pomeriggio su Rai Due non è ancora riuscito a decollare negli ascolti (l’ultima puntata è stata addirittura seguita da soli 240 mila telespettatori con il 2,2% di share). Ed ecco che la Rai pare abbia deciso di correre ai ripari, nella speranza di dare una forte mano alla conduttrice. Di cosa si tratta? Come riportato dal portale TvBlog.it la Rai avrebbe deciso di anticipare la messa in onda del programma della Isaordi facendolo partire alle 14 invece che alle 15, così da garantirle il traino del Tg2:

“E’ prevista una inversione nel palinsesto, per cui alle ore 14.00 sulla seconda rete della tv pubblica ci sarà Vorrei dirti che…”

Un’ora dopo invece dovrebbe andare in onda la replica del programma Il Provinciale. Sempre per quanto riguarda questa trasmissione si fa presente che la Rai sembrerebbe aver deciso di spostare le puntate in prima tv nella mattina del sabato su Rai Uno alle 11.20 circa.

Elisa Isoardi, la Rai corre in suo soccorso: palinsesto domenicale di Rai Due stravolto

Successivamente il portale televisivo TvBlog.it, dopo aver rivelato che domenica prossima il programma Vorrei dirti che della popolare conduttrice dovrebbe iniziare prima del previsto, ha anche tenuto a fare un’altra importante precisazione. Di cosa si tratta? Questo stravolgimento del palinsesto pare sarà al momento un test per vedere se riusciranno a far guadagnare ascolti alla presentatrice, che ha rivelato poco tempo fa di non ritenere essenziale nella sua vita avere un figlio:

“Queste mosse vanno considerate come un test valido solo per questo weekend, ma se i risultati di ascolto dovessero essere positivi non è da escludere che possa trasformarsi in una soluzione prorogabile per tutta la stagione…”

Gli spettatori premieranno questa scelta? Oppure gli ascolti per la Isoardi continueranno a deficitare?

La conduttrice non convince il giornalista: “Suo programma è senza guizzi”

Si segnala inoltre che in questi ultimi giorni il giornalista Giuseppe Candela ha scritto un lungo articolo su Il Fatto Quotidiano per analizzare i vari programmi che fino a questo momento non hanno ottenuto ascolti soddisfacenti. E tra questi ha anche espresso una sua opinione sulla trasmissione di Elisa Isoardi, che domenica scorsa ha ottenuto poco più del 2% di share:

“Cucina e racconta storie. Una cosa mai vista prima. Pagata a una società esterna. Un format senza guizzi in una fascia complicata fa flop…”

La Isoardi, dopo questa critica al fulmicotone, cercherà di porre modifiche sostanziali al format?