Vorrei dirti che, Elisa Isoardi confessa: “Un figlio? Non essenziale”

Elisa Isoardi si sbilancia sulla vita privata: “Un Figlio? Solo se ci sono le condizioni”

Dopo un anno di stop forzato la conduttrice piemontese è ritornata in onda alla guida di Vorrei dirti che, programma della domenica pomeriggio di Rai2 e per l’occasione ha concesso una lunga intervista a Gente dove si è raccontata sia dal punto di vista professionale che da quello privato. E la Isoardi, che si dichiara single e serena, ha confessato che avere un figlio non è tra i suoi più grandi desideri:

“Non ritengo che un figlio rappresenti per forza l’esaltazione massima di una donna. Se ci sono le condizioni, se c’è una coppia, se c’è l’amore ben venga, altrimenti va bene lo stesso.”

E le condizioni al momento mancano perché la conduttrice i dedica a se stessa ed è concentratissima sul lavoro.

Vorrei dirti che, la conduttrice sull’assenza dalla tv: “Non mi ha fatto bene”

Elisa Isoardi è finalmente ritornata al suo lavoro, ogni domenica infatti è al timone di Vorrei dirti che, programma di Rai2 che, secondo le dichiarazioni di un noto personaggio televisivo, va in onda in un orario infelice. Durante l’intervista la conduttrice è ritornata a parlare della sua assenza dalla tv e su quel periodo difficile ha ammesso:

“La lontananza dal lavoro non mi ha fatto bene. Mi aveva molto rattristata, mi sentivo smarrita, noi siamo quello che facciamo ed io sono stata ferma, quindi ero un pochino spenta.”

Questa periodo difficile, inoltre, è anche pesato sulla sua mamma che, vedendola così triste ne soffriva. Ma fortuna adesso il brutto periodo è passato e la conduttrice ha potuto voltare pagina.

La conduttrice ricorda la nonna Lucrezia, scomparsa da poco: “Venuta a mancare una roccia”

Durante la lunga chiacchierata con la giornalista di Gente, Elisa Isoardi ha anche ricordato la nonna Lucrezia, scomparsa di recente lasciando un dolore indescrivibile: “Era la mamma di mamma, una roccia. È venuto a mancare un anello generazionale importante per la nostra famiglia. Mamma era distrutta, non voleva nemmeno salissi in Piemonte per aiutarla.” Invece alla fine la conduttrice ha preso un volo ed ha raggiunto la madre per darle tutto il supporto ed il sostegno necessario.